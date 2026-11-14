Startverbot vorbei, Chaos bleibt: Tausende Passagiere sitzen in den USA fest

Das Startverbot ist aufgehoben, doch am Boden herrscht Chaos. Wer jetzt profitiert, hat mit dem Fliegen selbst nichts zu tun.

Die US-Luftfahrtbehörde hat das landesweite Startverbot zwar zurückgenommen, an zahlreichen Flughäfen bleiben Verspätungen und Betriebsstörungen aber an der Tagesordnung. Betroffen waren auch Verbindungen von und nach Europa. Zum gewohnten Betrieb kehrt der Flugverkehr nur Schritt für Schritt zurück.

Mit dem Ende des Stopps durch die FAA ist der Verkehr noch lange nicht normalisiert, er kommt nur zäh in Gang. Wie die BBC berichtet, fahren mehrere US-Fluggesellschaften ihren Betrieb nach und nach wieder hoch.

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Am Freitag und Samstag hingen Zehntausende Passagiere auf den Flughäfen fest. Nach Angaben von Flightradar24 waren insgesamt mehr als 10.000 Flüge betroffen. Auf vielen großen US-Drehkreuzen gibt es nach wie vor Verspätungen und Streichungen. Zahlreiche Flugzeuge und Crews stehen nicht an jenen Orten, an denen sie für Anschlussflüge vorgesehen waren.

Bis wieder Regelbetrieb herrscht, wird deshalb einige Zeit vergehen. Verkehrsminister Sean Duffy erklärte, es dauere noch eine Weile, bis der Flugverkehr wieder in vollem Umfang laufe.

Lange Schlangen

An den wichtigen Knotenpunkten standen die Menschen in langen Schlangen, Tausende Flüge fielen aus. In Chicago schnellte die Nachfrage nach Mietautos in die Höhe, weil Passagiere ihr Gepäck sichern und mit dem Auto weiterfahren wollten. Der Aktienkurs des Autovermieters Hertz legte deutlich zu. Auch Hotelzimmer waren vielerorts stärker gefragt.

Ursache des Stopps

Ausgelöst wurde der Stopp durch eine Überlastung des Datenverkehrs im Flugkontrollsystem. Seit dem 11. September 2001 wurde der US-Luftverkehr damit erst zum zweiten Mal landesweit angehalten. Den vorherigen Fall gab es im Jänner 2023, als die FAA nach dem Ausfall des Systems zur Übermittlung von Nachrichten an Piloten ebenfalls diesen ungewöhnlichen Schritt setzte. Laut Duffy gehen die aktuellen Probleme auf „Instabilität“ im Funk- und Radarsystem zurück. Router seien mit Daten überlastet und heruntergefahren worden.

Als Kern des Problems bezeichnete er den Parallelbetrieb eines alten analogen und eines neuen digitalen Systems. Anfang November hatte Duffy angekündigt, bis Ende 2028 Computersysteme aus den 1980er-Jahren auszumustern, die noch mit veralteten Disketten arbeiten. Der republikanische Heimatschutzminister Mullin sagte, die Eingriffe Duffys und der FAA, mit denen Fehler behoben werden sollten, hätten das alte System in die Knie gezwungen. „Deswegen funktioniert Flickwerk nicht.“ Hinweise auf eine Cyberattacke gebe es bisher nicht.