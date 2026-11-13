Brand-Gefahr aus dem Nichts: Hunderttausende sollen jetzt ihre BMWs im Freien parken

Auch im Stand kann es plötzlich brennen. Für 720.796 BMW in den USA gilt deshalb bis zur Reparatur ein ungewöhnliches Parkgebot.

Erneut muss BMW in den USA Fahrzeuge zurückholen: 720.796 Autos sind von einem Brandrisiko betroffen. Bis die Reparatur erfolgt ist, sollen die Wagen unter freiem Himmel stehen.

München. Wie BMW am Freitag mitteilte, können die betroffenen Fahrzeuge selbst bei abgestelltem Motor in Brand geraten. Schon 2024 waren die Autos wegen eines Problems mit der Wasserpumpe in die Werkstätten beordert worden.

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Rückruf-Umfang

Von der Maßnahme sind 720.796 Fahrzeuge erfasst. Nach Angaben von BMW führt für sie kein Weg an der Werkstatt vorbei. Die aktuelle Aktion knüpft an den früheren Rückruf wegen der Wasserpumpe an.

Vom US-Rückruf betroffen sind BMW 3er und 5er sowie Z4 der Baujahre 2012 bis 2016, X1 der Baujahre 2012 bis 2015, X3 der Baujahre 2013 bis 2017, 2er Coupé der Baujahre 2014 bis 2016, 3er Sportswagon der Baujahre 2014 bis 2016, 328xi Gran Turismo der Baujahre 2014 bis 2016, 4er Cabrio und Coupé der Baujahre 2014 bis 2016, 2er Cabrio der Baujahre 2015 bis 2016, 4er Gran Coupé der Baujahre 2015 bis 2016, X4 der Baujahre 2015 bis 2018 sowie X5 xDrive40e der Baujahre 2016 bis 2018.

NHTSA-Empfehlung

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA legt den Besitzern nahe, „ihr Auto im Freien und abseits von Gebäuden sowie anderen Fahrzeugen abzustellen, solange es nicht repariert“ sei.