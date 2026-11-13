Pleite nach 86 Jahren in Wien: Alsergrunder Traditionsfirma muss für immer schließen

Fast neun Jahrzehnte hat der Wiener Familienbetrieb überstanden. Jetzt ist Schluss, der Inhaber nennt Kosten und neue Regeln als Auslöser.

Das Handelsgericht Wien hat den Konkurs über das Vermögen von Martin Kruschitz eröffnet. Der traditionsreiche Betrieb in Wien-Alsergrund wird geschlossen und vom Insolvenzverwalter abgewickelt, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Freitag bestätigte. Betroffen ist das Vermögen des Firmeninhabers Martin Kruschitz, dessen Unternehmen seit 1938 in Wien angesiedelt ist. Die Zuständigkeit liegt beim Handelsgericht Wien. Über die Verfahrenseröffnung informierte der AKV in einer Aussendung.

Für den Familienbetrieb in Wien-Alsergrund, der auf eine lange Tradition zurückblickt, läuft damit ein Konkursverfahren. Wie der AKV mitteilt, wurde es über das Vermögen von Martin Kruschitz eröffnet. Bis zur Abwicklung bleibt der Wiener Standort erhalten.

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Der Inhaber begründet die Insolvenz mit deutlich gestiegenen Energie- und Lohnnebenkosten sowie mit einem markanten Umsatzrückgang. Den Einbruch beim Umsatz führt der Schuldner vor allem auf das verschärfte Waffengesetz zurück. Nach seiner Darstellung machen es die neuen Bestimmungen schwieriger, neue Waffen zu kaufen und Munition zu erwerben.

Firmengeschichte

Der Ursprung des Unternehmens liegt im Jahr 1927 in Ferlach in Kärnten. 1938 wurde der Betrieb nach Wien verlegt und seither dort geführt. Der heutige Inhaber bestand im Mai 1960 im Alter von 18,5 Jahren die Meisterprüfung als Büchsenmacher. Anschließend übernahm er den Betrieb der Familie.

Keine Fortführung

Weitergeführt wird das Unternehmen nicht, nach Aussage des Inhabers wäre das wirtschaftlich nicht rentabel. Der Betrieb wird geschlossen, die Abwicklung übernimmt der Insolvenzverwalter. Wie hoch die Schulden sind, ist unklar. Da keine aktuelle Gläubigerliste vorliegt, steht auch nicht fest, wie viele Gläubiger betroffen sind.