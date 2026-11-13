VW zahlt bis zu 264.000 Euro: Wer jetzt geht, kassiert fürstlich

Volkswagen lockt Mitarbeiter mit Abfindungen von mehr als 250.000 Euro. Doch wer das Angebot nutzen will, muss schnell handeln: Das Zeitfenster für die Anmeldung ist nur wenige Wochen geöffnet.

Bei Volkswagen stehen weitere Einsparungen und ein umfangreicher Personalabbau bevor. Wie das „Manager Magazin“ am Freitag berichtet, startet Markenchef Thomas Schäfer deshalb am Montag ein neues Abfindungsprogramm für bestimmte Beschäftigtengruppen in Deutschland. Dabei sollen Abfindungen von mehr als 250.000 Euro möglich sein.

Bis 2030 sollen bei Volkswagen in Deutschland rund 50.000 Stellen wegfallen. Davon entfallen 35.000 auf den bereits 2024 vereinbarten Personalabbau. Im Rahmen des neuen Zukunftsplans 2030 kommen weitere 12.000 Stellen bei der Volkswagen AG hinzu. Die Maßnahmen sollen möglichst sozialverträglich umgesetzt werden. Das neue Angebot soll Beschäftigten mit niedrigen und mittleren Gehältern den freiwilligen Abschied erleichtern.

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Gestaffelte Abfindungen

Angesprochen sind Beschäftigte der Tarif-Entgeltstufen 1 bis 12. Wie hoch die Zahlung ausfällt, hängt von der jeweiligen Entgeltstufe und der Dauer der Betriebszugehörigkeit ab. Vor allem Mitarbeiter mit langjähriger Beschäftigung können mit hohen Summen rechnen.

Die Berechnungen sehen je nach Einstufung und Beschäftigungsdauer unterschiedliche Beträge vor. So können Mitarbeiter der Entgeltstufen 11 und 12 mit mehr als 20 Jahren Betriebszugehörigkeit bis zu 209.000 Euro erhalten. In den Stufen 7 und 8 sind nach fünf bis zehn Jahren 71.200 Euro vorgesehen. Beschäftigte der Stufen 3 und 4 können nach 15 bis 20 Jahren auf 126.100 Euro kommen.

Zusätzliche Prämie von 55.000 Euro

Besonders attraktiv wird das Angebot durch eine zusätzliche Prämie von 55.000 Euro. Diese erhalten Beschäftigte allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Sie müssen mindestens fünf Jahre im Unternehmen beschäftigt sein und ihr Interesse zwischen dem 16. November und dem 4. Dezember 2026 anmelden.

Anschließend muss der Aufhebungsvertrag innerhalb von 14 Tagen unterzeichnet werden. Zusammen mit der regulären Abfindung können dadurch in einzelnen Fällen mehr als 250.000 Euro zusammenkommen.

Allerdings ist die Zahl der möglichen Abschlüsse begrenzt. Volkswagen rechnet laut Bericht nur mit einigen Hundert zusätzlichen Verträgen. Sollten sich mehr Mitarbeiter melden als Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet der Zeitpunkt der Interessensbekundung. Es gilt zudem die doppelte Freiwilligkeit: Sowohl der Beschäftigte als auch Volkswagen müssen dem Aufhebungsvertrag zustimmen.

Ein vergleichbares Abfindungsprogramm für die Bereiche Verwaltung und Entwicklung läuft bei Volkswagen in Deutschland bereits seit 2024. Damals wurden ebenfalls hohe Summen angeboten. In einzelnen Fällen sollen die Auszahlungen laut früheren Medienberichten sogar mehr als 400.000 Euro erreicht haben.