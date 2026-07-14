VW streicht Modelle: Diese Autos stehen vor dem Aus

Die Volkswagen-Gruppe steht vor einem massiven Einschnitt: Vier Standorte sollen geschlossen werden, bis zu 50.000 Stellen stehen zur Disposition. Die Sparmaßnahmen greifen tief in die Modellpalette ein – rund die Hälfte aller Fahrzeuge im Konzern könnte wegfallen, berichtet die „Krone“. Konkret betroffen sind unter anderem der VW Touareg, der seit 2002 vom Band läuft, sowie das elektrische SUV-Coupé VW ID.5, das wegen schwacher Absatzzahlen gestrichen werden soll. Auch das T-Roc Cabriolet und der VW Taigo gelten als gefährdet. Der VW Touran, seit mehr als zwei Jahrzehnten im Programm, steht ebenfalls auf der Streichliste – die Nachfrage ist deutlich eingebrochen.

Konzerntöchter betroffen

Auch die Konzerntöchter bleiben nicht verschont. Bei Audi trifft es den A1, für den kein Verbrenner-Nachfolger vorgesehen ist; stattdessen soll ein Elektromodell unter dem Namen „ID-Polo“ in die Lücke treten. Darüber hinaus stehen der Q2, der Q6 e-tron sowie die Oberklasse-Limousine A8 vor dem Aus. Bei Skoda soll der Scala durch ein elektrisches Nachfolgemodell ersetzt werden. Und weil die Nachfrage nach Cupras Elektrofahrzeugen zuletzt gestiegen ist, könnte die Konzernmarke Seat Einbußen hinnehmen müssen – welche Modelle dort konkret wegfallen, ist bislang nicht bekannt.

Ursachen des Einbruchs

Als Ursachen für den Konsolidierungskurs nennt der Konzern mehrere Faktoren: nachlassende Nachfrage, wachsender Wettbewerbsdruck aus China, ein schwieriges internationales Preisumfeld sowie die schleppende Umstellung auf Elektromobilität. Dabei stand Volkswagen noch 2023 mit einem Gewinn von über 23 Milliarden Euro vergleichsweise solide da – im Folgejahr schrumpfte das Ergebnis jedoch auf 9,3 Milliarden Euro.