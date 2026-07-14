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Feuerwehreinsatz

Brand in achtstöckigem Wohnhaus: Mann ins Spital gebracht

Brand in achtstöckigem Wohnhaus: Mann ins Spital gebracht
FOTO: iStock/Spitzt-Foto
2 Min. Lesezeit |

Zwei Brände, eine Stadt, ein Montagabend: Wien erlebte gleich doppelt, wie schnell Flammen Leben auf den Kopf stellen können.

Ort des Geschehens

Am späten Montagnachmittag kam es in einem achtstöckigen Wohnhaus in der Wolfganggasse in Wien-Meidling zu einem Brand. Wie ein Sprecher der Berufsrettung Wien gegenüber der APA bestätigte, wurde ein 45-jähriger Mann mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht; insgesamt wurden drei Personen vor Ort betreut.

Das Feuer hatte im dritten Stockwerk des Gebäudes seinen Ursprung. Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte gegen 18.00 Uhr mit rund 65 Einsatzkräften aus und stufte den Einsatz aufgrund der Gebäudehöhe in Alarmstufe zwei ein.

Im Innenhof entwickelte sich zunächst starker Rauch, der in den umliegenden Gebäuden mehrere Brandmelder aktivierte. Das Feuer selbst konnte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ursache des Brandes ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Brand in Favoriten

Ebenfalls am Montag, gegen 22.00 Uhr, brach in der Franz-Mika-Gasse in Wien-Favoriten ein Zimmerbrand aus, bei dem niemand verletzt wurde. Laut einem Feuerwehrsprecher gegenüber der APA versuchte der Wohnungsinhaber zunächst, das Feuer selbst zu bekämpfen, musste die Wohnung jedoch verlassen, als sich die Flammen rasch ausbreiteten.

Dabei blieb ihm keine Zeit mehr, seine Katzen mitzunehmen. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand und konnte die Tiere wohlbehalten an ihren Besitzer übergeben.

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