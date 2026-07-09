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Entenmama schlägt Alarm – Feuerwehr rettet zehn Küken (VIDEO)

Entenmama schlägt Alarm – Feuerwehr rettet zehn Küken (VIDEO)
FOTO: Facebook FF Neufeld
1 Min. Lesezeit |

Zehn Küken, eine verzweifelte Mutter und ein Feuerwehreinsatz der besonderen Art – am Bauernsee war Fingerspitzengefühl gefragt.

Gegen 15.15 Uhr am Mittwoch ging bei der Freiwilligen Feuerwehr Neufeld ein ungewöhnlicher Alarm ein. Anrainer hatten beobachtet, wie eine Entenmutter aufgeregt auf der Straße umherlief, und daraufhin die Einsatzkräfte verständigt. Wie sich herausstellte, war die Ente von ihren rund zehn Küken getrennt worden, die in einer Anliegergasse beim Bauernsee umherirrten.

Enten-Rettung

Die Feuerwehrleute reagierten ohne Verzögerung: Behutsam umzingelten sie die Küken und setzten sie in eine Transportbox. Danach brachten sie die Tiere ans Seeufer, wo die Entenmutter bereits unruhig im Gebüsch wartete. Sobald die Familie wieder vollständig beisammen war, watschelte sie gemeinsam ins Wasser.

Entenküken verbringen in der Regel zwei bis drei Monate im Familienverband, bevor sie selbständig zurechtkommen. Einsätze dieser Art sind für die Feuerwehr zwar keine Seltenheit, werden aber stets zuverlässig und kompetent abgewickelt. Alle Tiere blieben unverletzt.

Nach rund einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken.

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KO KOSMO-Redaktion
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