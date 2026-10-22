Marseille-Fans fluten Stadt: Diese Straßen sind heute gesperrt

Tausende Marseille-Fans marschieren durch Graz – und bringen dabei das Herz der Stadt zum Stillstand.

Fanauflauf von Olympique-Marseille-Anhängern bringt am Donnerstag Graz ins Stocken.

Am Donnerstagabend treffen Sturm Graz und Olympique Marseille in der Merkur Arena im Rahmen der Europa League aufeinander. Bereits im Vorfeld des Spiels planen die mitgereisten Marseille-Anhänger einen ausgedehnten Fanmarsch durch das Grazer Stadtzentrum – mit spürbaren Folgen für den Straßenverkehr.

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Marschroute & Sperren

Der Marsch nimmt seinen Ausgang im Bereich der Grazer Oper und führt über Opernring, Burgring und Joanneumring bis zum Eisernen Tor, von dort weiter über den Jakominiplatz und die Jakoministraße in Richtung Merkur Arena. Entlang dieser Strecke müssen Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Evangelimanngasse sowie der Münzgrabenstraße mit kurzfristigen Straßensperrungen rechnen.

Auch der Schönaugürtel und die Fröhlichgasse sind betroffen. Darüber hinaus könnten wichtige Querverbindungen wie die Grazbachgasse und die Liebenauer Tangente zeitweise gesperrt werden.

Zeitplan offen

Wer am Donnerstag in der Grazer Innenstadt unterwegs ist oder das Spiel besuchen möchte, sollte ausreichend Zeit einplanen. Auch der öffentliche Verkehr könnte durch den Marsch beeinträchtigt werden.

Der genaue Startzeitpunkt des Fanmarsches von der Oper ist derzeit noch offen – fest steht lediglich, dass er vor dem Anpfiff um 18.45 Uhr beginnen wird.

Alternativrouten sowie aktuelle Verkehrsmeldungen sollten rechtzeitig berücksichtigt werden.