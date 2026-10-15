„Zertretet die Juden“: Skandal-Fans erschüttern Europa vor Ajax-Spiel

Antisemitische Parolen, Angriffe auf Fans – vor dem Europacup-Spiel in Split eskalierte die Lage auf erschreckende Weise.

Beim Fanmarsch der Torcida vor dem Europacup-Spiel zwischen Hajduk Split und Ajax Amsterdam sind antisemitische und rechtsextreme Parolen durch die Innenstadt von Split gehallt – ein Vorfall, der international für Aufsehen sorgt.

Antisemitische Parolen

Die Torcida, die als rechtsextreme Fangruppierung von Hajduk Split bekannt ist, skandierte während des Marsches zum Stadion Rufe wie „Gazi gazi Jevreje“ – sinngemäß „Zertretet die Juden“ – sowie „Auschwitz, Auschwitz“. Die Brisanz dieser Szenen ist auch deshalb besonders groß, weil Ajax Amsterdam eine historisch gewachsene jüdische Fanbasis hat, die Symbole wie den Davidstern offen und mit Stolz trägt.

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Die Eskalation hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet. Schon einen Tag vor dem Anpfiff wurden Ajax-Anhänger von Torcida-Mitgliedern angegriffen. Der niederländische Verein sah sich daraufhin veranlasst, seine mitgereisten Fans ausdrücklich vor gefährlichen Situationen in Split zu warnen.

Torcidas Vorgeschichte

Die Torcida ist in der kroatischen und europäischen Fußballszene kein unbeschriebenes Blatt, was rechtsextreme Vorfälle betrifft. In der Vergangenheit sorgte die Gruppe unter anderem damit für Schlagzeilen, dass auf einem Spielfeld ein Hakenkreuz eingeritzt wurde. Die neuerlichen Vorfälle werfen einmal mehr ein schweres Licht auf Teile der kroatischen Fankultur und belasten das internationale Ansehen des Landes im Fußball.