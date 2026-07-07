Feuerwehr holt betrunkene Männer von 25-Meter-Kran herunter

Schwindelerregende Höhe, Alkohol im Blut – und keinerlei Eile beim Abstieg. Ein Einsatz der besonderen Art in Salzburg.

Dienstagfrüh rückten in Salzburg Einsatzkräfte von Polizei, Rotem Kreuz und Berufsfeuerwehr zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus: Zwei stark alkoholisierte Männer hatten es sich auf dem Ausgleichsgewicht eines rund 25 Meter hohen Turmdrehkrans bequem gemacht. Gegen 6.00 Uhr morgens wurden Passanten auf die beiden aufmerksam, die auf einer Baustelle an der Alpenstraße gegenüber der Sporthalle in schwindelerregender Höhe saßen – und laut Zeugenangaben dort auch tranken.

Renitente Rückholung

Den Feuerwehrleuten gelang es schließlich gemeinsam mit einem Notarzt, die Männer durch beharrliches Zureden dazu zu bewegen, vom Kranausleger zurück in den Führerstand zu steigen. Anschließend wurden die beiden über die vertikale Leiter sicher nach unten begleitet. Laut einer Polizeisprecherin zeigten sie sich dabei „renitent“, da sie das unfreiwillig beendete Fest auf dem Kran gerne fortgesetzt hätten.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Unten angekommen, wurden die Männer von Polizisten in Empfang genommen und ihre Identitäten festgestellt. Ob gegen sie Anzeige erstattet wird, war zunächst nicht bekannt.

Zu Verletzungen kam es bei dem Vorfall nicht.