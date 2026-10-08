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Arbeitsunfall

Funken löst Inferno aus: Pensionist nach Tankstellen-Explosion in Klinik

Funken löst Inferno aus: Pensionist nach Tankstellen-Explosion in Klinik
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Funke reicht und aus Routinearbeit wird ein Notfall. Im Burgenland traf es einen 70-Jährigen mit voller Wucht.

Im Bezirk Güssing hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall an einer Tankstelle ereignet. Gegen 14.00 Uhr führte ein 70-jähriger Mann Arbeiten mit einer elektrischen Schleifmaschine in einem Domschacht durch, als Funken die dort vorhandenen Treibstoffdämpfe entzündeten. Die daraus resultierende Explosion verletzte den Mann schwer, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte.

Schwere Verbrennungen

Der Verletzte erlitt Verbrennungen unbestimmten Grades und musste umgehend medizinisch versorgt werden. Der Notarzthubschrauber Christophorus 16 brachte ihn ins Landeskrankenhaus Graz.

Die genauen Umstände des Vorfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

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