Ein Reim, 20 Jahre und Millionen Beutel: Wien legt offen, was aus der bekannten Kampagne auf Gehsteigen und Wiesen geworden ist.

Zwei Jahrzehnte nach dem Beginn zieht die Stadt Wien Bilanz über die Kampagne „Nimm ein Sackerl für mein Gackerl“. Nach Angaben der Stadt kamen in dieser Zeit rund 371,5 Millionen Hundekotsackerl zum Einsatz. Ins Leben gerufen wurde die Aktion 2006 unter Stadträtin Ulli Sima. Sie sollte den Hundekot auf Gehsteigen, in Parks und auf Grünflächen verringern. Der Slogan der Kampagne ist mittlerweile auch jenseits der Wiener Stadtgrenzen ein Begriff.

Zahlen und Spender

Als die Kampagne anlief, standen Hundebesitzern 371 Sackerlspender zur Verfügung. Heute gibt es 4.200 davon, und alle sind kostenlos. Die Stadt Wien beziffert die täglich entsorgten gefüllten Sackerl auf mehr als 100.000, sie wandern in die insgesamt 21.800 öffentlichen Mistkübel.

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Gleichzeitig ist der Hundebestand gewachsen. Vor 20 Jahren lebten rund 51.000 Hunde in Wien, inzwischen sind es knapp 60.000. Alles, was seit dem Start der Kampagne eingesammelt wurde, würde laut Stadt 1.263 Sattelzüge füllen.

Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SP) hält fest: „Die Verschmutzungen durch Hundekot sind stark zurückgegangen, die Kampagne hat gewirkt und wirkt noch immer“. Damit Hundebesitzer ihre Pflicht nicht vergessen, wurden in den vergangenen 20 Jahren zudem rund 30.000 Hinweisschilder auf Wiener Wiesen aufgestellt.

Strafen und Kontrollen

Wer den Kot seines Hundes liegen lässt, muss 70 Euro bezahlen. Kommt es zu einer Anzeige, können bis zu 1.000 Euro fällig werden. Die Einhaltung der Sauberkeitsregeln überprüfen seit 2008 die WasteWatcher. Sie haben seither mehr als 8.300 Organstrafmandate wegen nicht entfernten Hundekots ausgestellt.

Zum Vorgehen gegen jene, die sich nicht an die Regeln halten, sagt 48er-Chef Josef Thon: „Dann ist Schluss mit lustig“. Das Beseitigen der Hinterlassenschaften hat zudem eine gesundheitliche Komponente, denn Menschen und Tiere sind dadurch vor Parasiten und Krankheitserregern geschützt.