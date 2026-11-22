Der Glanz ist vorbei, die Nadeln bleiben. Was mit dem Christbaum danach passiert, hängt in Österreich stark vom Wohnort ab.

Wer nach den Feiertagen seinen Christbaum loswerden will, findet in mehreren österreichischen Städten kostenlose Angebote dafür. Ob man den Baum selbst zu einer Sammelstelle bringen muss oder er abgeholt wird, entscheidet der Wohnort. Auch bei der erlaubten Größe und dem Platz, an dem der Baum bereitgestellt wird, gibt es Unterschiede. Jahr für Jahr stehen in Österreichs Wohnzimmern rund drei Millionen Christbäume.

Wiener Christbaumsammlung

Für die Wiener Christbaumsammlung ist die MA 48 zuständig. Zuletzt waren es 596 Sammelstellen, die bis einschließlich 17. Jänner 2026 geöffnet hatten. Auch für 2026/27 sind wieder Standorte geplant, in der Regel von Ende Dezember bis etwa Mitte Jänner. Welche Termine und Standorte es genau gibt, teilt die Stadt mit. Danach lassen sich die Sammelstellen im Online-Stadtplan oder in der 48er-App nachschlagen.

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Sämtliche 13 Wiener Mistplätze übernehmen die Bäume das ganze Jahr über kostenlos. Ganze Christbäume sind zu einer offiziellen Annahmestelle zu bringen. Stellt man sie neben Müll- oder Biotonnen, werden sie nicht mitgenommen.

Das städtische Abfallservice holt die Bäume auf der Altstadtseite links der Salzach von 11. bis 15. Jänner 2027 ab, auf der Neustadtseite rechts der Salzach von 18. bis 22. Jänner 2027. Bereits vor dem Start der jeweiligen Sammlung müssen die Bäume im Freien gut erreichbar bereitliegen, etwa neben den Mülltonnen. Alternativ können die Bäume am Recyclinghof Maxglan in der Siezenheimer Straße 20 abgegeben werden. Dieser hat regulär von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr sowie samstags zwischen 7 und 14 Uhr geöffnet.

Wer in St. Pölten in einem Einfamilienhaus wohnt, darf einen vollständig abgeschmückten und unverpackten Baum mit einer Höhe von bis zu 1,50 Meter neben die Biotonne stellen, wo ihn die reguläre Biomüllabfuhr mitnimmt. Höhere Bäume lassen sich zu städtischen Grüncontainer- oder Grünschnittplätzen bringen. Man kann sie auch zerkleinern und, sofern genug Platz vorhanden ist, in die Biotonne geben. Bei größeren Wohnhausanlagen können Hausverwaltung oder Hausmeister einen gemeinsamen Abholtermin vereinbaren, und zwar über das Abfalltelefon unter 02742 333-4444.

Die Stadt Graz und die Holding Graz stellten zuletzt mehr als 80 Sammelstellen bereit, die bis 25. Jänner 2026 rund um die Uhr zugänglich waren. Die Termine für 2026/27 stehen noch nicht fest. Wo die Standorte liegen, wird üblicherweise in der Graz Abfall App bekanntgegeben.

Die LINZ AG sammelt herkömmlich an mehreren Terminen im Jänner. Welche Tage 2027 gelten, ist im Abfallkalender nachzusehen. Die Bäume müssen vollständig abgeschmückt sein und am Vorabend straßenseitig bereitgelegt werden, nicht im Müllraum und nicht direkt bei den Abfallbehältern.

Richtig entsorgen

Kugeln, Lichterketten, Haken, Lametta und anderer Zierrat sind vom Baum zu entfernen, ebenso Transportnetze und Plastikverpackungen. Kunstschnee oder Glitzerspray kann dazu führen, dass sich ein Baum nicht mehr für die vorgesehene Verwertung eignet. Zerbrochene Kugeln kommen in den Restmüll, defekte LED-Lichterketten in die Sammlung für Elektroaltgeräte. Wer einen Baum im Wald oder in der freien Natur ablädt, betreibt unerlaubte Abfallablagerung, und rechtliche Konsequenzen sind möglich.

In Wien werden die eingesammelten Bäume in der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau in Wien-Simmering zerkleinert und gemeinsam mit anderen Abfällen energetisch verwertet. In Graz wird ein Teil als Strukturmaterial für die Kompostierung genutzt und zu Erde verarbeitet.