Millionen Kinder spielen Videospiele, die zunächst kostenlos erscheinen, doch wer schneller vorankommen oder bessere Chancen haben möchte, muss häufig echtes Geld ausgeben. Damit könnte bald Schluss sein: Die EU-Kommission will bestimmte Kaufmechanismen für alle unter 18 Jahren verbieten und nimmt dabei auch virtuelle Spielwährungen ins Visier.

Am 11. November 2026 hat die Europäische Kommission einen umfassenden Gesetzesvorschlag vorgestellt, der die Spielregeln der digitalen Wirtschaft verändern könnte. Der sogenannte Digital Fairness Act soll Verbraucher besser vor manipulativen Geschäftspraktiken schützen. Besonders weitreichend sind die geplanten Maßnahmen für Videospiele und Smartphone-Apps, die von Kindern und Jugendlichen genutzt werden.

Geld bezahlen, um schneller zu gewinnen

Viele moderne Videospiele funktionieren nach einem einfachen Geschäftsmodell: Der Einstieg ist kostenlos, zusätzliche Vorteile kosten Geld. Spieler können beispielsweise leistungsfähigere Ausrüstung kaufen, Wartezeiten verkürzen oder sich Vorteile gegenüber anderen verschaffen. Diese Mechanismen werden als „Pay-to-win“ und „Pay-to-progress“ bezeichnet. Das Problem: Wer kein Geld ausgibt, muss unter Umständen deutlich länger spielen oder hat schlechtere Erfolgsaussichten.

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Genau diese kostenpflichtigen Spielvorteile möchte die EU-Kommission für Minderjährige verbieten.

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Anbieter solche Funktionen Kindern und Jugendlichen nicht mehr anbieten dürfen, wenn ihre Produkte an Minderjährige gerichtet sind oder sie mit hinreichender Sicherheit wissen, dass diese das Spiel nutzen. Das geplante Verbot würde alle Personen unter 18 Jahren betreffen.

Auch virtuelle Überraschungskisten sollen verschwinden

Eine weitere Änderung betrifft sogenannte Lootboxen. Dabei handelt es sich um virtuelle Überraschungspakete, die mit echtem Geld oder kostenpflichtiger Spielwährung erworben werden. Der Käufer weiß vorher nicht genau, welche Gegenstände er erhält. Möglicherweise befindet sich darin ein besonders wertvolles Objekt, häufig aber nur etwas Gewöhnliches.

Die Mechanik erinnert damit an Glücksspiel: Man bezahlt für eine ungewisse Belohnung und hofft auf einen besonders guten Gewinn. Nach dem Vorschlag der EU-Kommission sollen solche kostenpflichtigen Zufallsbelohnungen für Minderjährige künftig nicht mehr angeboten werden dürfen.

Für erwachsene Spieler sind andere Regeln vorgesehen. Anbieter müssten beispielsweise offenlegen, welche Gegenstände erhältlich sind und wie hoch die jeweilige Gewinnwahrscheinlichkeit ist. Außerdem sollen Nutzer die Möglichkeit erhalten, kostenpflichtige Zufallsbelohnungssysteme vollständig auszuschalten.

Eine Untersuchung zeigt, wie stark solche Tricks wirken

Wie groß der finanzielle Einfluss solcher Spielmechanismen sein kann, zeigen Untersuchungen im Auftrag der Europäischen Kommission. In einem Verhaltensexperiment mit Kindern und Jugendlichen wurde festgestellt, dass Lootboxen und komplizierte virtuelle Währungen die Ausgaben um ungefähr 17 Prozent erhöhen können. Zusätzlicher Zeitdruck verstärkte den Effekt.

Eine weitere, von der Spieleindustrie beauftragte Untersuchung aus dem Jahr 2024 liefert konkrete Zahlen. In fünf europäischen Ländern wurden mehr als 4.000 Erwachsene mit Kindern im Haushalt befragt. Rund 18 Prozent der Eltern berichteten, dass ihre Kinder Geld für zusätzliche Inhalte in Videospielen ausgeben.

In diesen Familien lagen die durchschnittlichen Ausgaben bei 31 Euro monatlich. Das entspricht rechnerisch 372 Euro pro Jahr und Kind, sofern die Ausgaben jeden Monat gleich hoch bleiben. Diese Zahlen stammen nicht aus einer österreichischen Erhebung, verdeutlichen aber, welche finanziellen Dimensionen scheinbar kleine Käufe erreichen können.

Warum Kinder den tatsächlichen Preis oft nicht erkennen

Besonders interessant ist eine weitere geplante Änderung: Die EU möchte den Umgang mit virtuellen Spielwährungen grundlegend verändern. Viele Spiele verwenden eigene Zahlungsmittel. Statt mit Euro bezahlen Spieler beispielsweise mit Münzen, Edelsteinen oder anderen digitalen Einheiten.

Ein fiktives Beispiel zeigt das Problem: Ein Spieler kauft 1.000 virtuelle Münzen für 10 Euro. Ein besonderes Kleidungsstück für seine Spielfigur kostet anschließend 700 Münzen. Für Kinder ist dabei nicht immer unmittelbar erkennbar, dass sie gerade einen Gegenstand im Wert von sieben Euro erwerben. Hinzu kommt, dass virtuelle Währungen häufig nur in festgelegten Paketen gekauft werden können. Dadurch bleibt nach einem Einkauf möglicherweise Guthaben übrig, das zu weiteren Käufen verleitet.

Künftig sollen Anbieter deshalb auch den entsprechenden Geldwert virtueller Gegenstände deutlich anzeigen müssen.

Noch weiter geht der Vorschlag für Minderjährige: Kostenpflichtige Spielwährungen sollen standardmäßig deaktiviert sein und erst mit Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten freigeschaltet werden können. Anders als bei Lootboxen wäre die Verwendung solcher Währungen also nicht grundsätzlich verboten.

Auch Influencer geraten ins Visier

Die geplanten Vorschriften gehen über Videospiele hinaus. Viele Kinder und Jugendliche entdecken neue Spiele über TikTok, YouTube oder andere Plattformen. Dort zeigen Influencer besondere Gegenstände, neue Funktionen oder kostenpflichtige Spielinhalte.

Die EU-Kommission möchte deshalb auch die Regeln für Influencer-Werbung verschärfen. Kommerzielle Kooperationen müssten eindeutig gekennzeichnet werden. Besonders relevant für Eltern: Werbung soll Minderjährige nicht direkt dazu auffordern dürfen, Produkte zu kaufen oder Erwachsene zum Kauf zu überreden. Auch manipulative Online-Designs sollen stärker eingeschränkt werden. Dazu gehören beispielsweise künstliche Verknappung, irreführende Kaufanreize und bestimmte Funktionen, die Nutzer möglichst lange auf einer Plattform halten sollen.

Werden Roblox, Fortnite und andere Spiele betroffen sein?

Die geplanten Regeln könnten zahlreiche bekannte Online- und Smartphone-Spiele betreffen, sofern sie entsprechende Kaufmechanismen einsetzen. Dazu gehören potenziell auch große Spieleplattformen wie Roblox oder Fortnite, auf denen virtuelle Währungen und kostenpflichtige Gegenstände eine wichtige Rolle spielen.

Allerdings wäre es falsch, daraus abzuleiten, dass solche Spiele verboten werden sollen. Weder kostenlose Videospiele noch sämtliche kostenpflichtigen Zusatzinhalte stehen grundsätzlich vor dem Aus. Entscheidend ist, welche Kaufmechanismen eingesetzt werden und ob diese Minderjährigen angeboten werden.

Ein gewöhnlicher Kauf eines kosmetischen Gegenstands ist rechtlich anders zu beurteilen als eine kostenpflichtige Zufallsbelohnung oder ein gekaufter Wettbewerbsvorteil. Für die Spieleindustrie könnte die Umsetzung dennoch erhebliche Veränderungen bestehender Geschäftsmodelle bedeuten.

Was Eltern schon jetzt tun können

Noch handelt es sich um einen Gesetzesvorschlag. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten müssen darüber verhandeln. Ein konkreter Termin, ab dem die neuen Verbote gelten würden, steht deshalb noch nicht fest.

Bis dahin empfiehlt die österreichische Initiative Saferinternet.at, In-App-Käufe bei Kindern möglichst zu deaktivieren oder durch eine verpflichtende Kaufbestätigung abzusichern. Eltern sollten außerdem kontrollieren, ob Zahlungsmittel dauerhaft im Spielkonto hinterlegt sind, und gemeinsam mit ihren Kindern besprechen, wie virtuelle Währungen funktionieren.

Besonders wichtig ist dabei eine Erkenntnis: Ein kostenlos heruntergeladenes Spiel muss keineswegs kostenlos bleiben. Die geplanten EU-Regeln könnten deshalb eine grundlegende Veränderung bringen. Während Eltern bisher häufig selbst verhindern mussten, dass ihre Kinder in digitale Kostenfallen geraten, sollen Spielehersteller künftig bestimmte besonders problematische Kaufmechanismen von vornherein nicht mehr für Minderjährige anbieten dürfen.