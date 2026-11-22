Eine Untersuchung unter 400 Menschen mit serbischen Wurzeln in Wien zeigt ein überraschendes Muster: Während Musik besonders häufig in der Herkunftssprache gehört wird, wechseln viele bei Nachrichten ganz selbstverständlich zwischen Deutsch und Serbisch. Doch was bedeutet das für die nächste Generation? Ein neues Forschungsprojekt untersucht nun, warum manche Familiensprachen überleben und andere langsam verschwinden.

In vielen Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien gehören zwei Sprachen zum Alltag. Zu Hause wird Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch gesprochen, in der Schule, bei der Arbeit und mit Freunden meistens Deutsch. Doch wie stark eine Sprache tatsächlich im Leben verankert bleibt, hängt offenbar von weit mehr ab als nur davon, welche Sprache die Eltern sprechen.

Bei Musik bleibt Serbisch besonders stark

Die Sprachwissenschaftlerin Sanja Miketić Subotić untersuchte für eine wissenschaftliche Arbeit die Mediengewohnheiten von 400 Erwachsenen mit serbischen Wurzeln in Wien. Die 2025 veröffentlichte Untersuchung liefert bemerkenswerte Ergebnisse.

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24,2 Prozent der Befragten hören Musik ausschließlich auf Serbisch. Ausschließlich deutschsprachige Musik bevorzugen dagegen gerade einmal 0,8 Prozent.

Bei Büchern beträgt der Anteil jener, die ausschließlich Serbisch bevorzugen, 20,6 Prozent. Bei Nachrichten sieht es deutlich anders aus. Dort geben 41,2 Prozent an, serbische und deutsche Inhalte gleichermaßen zu konsumieren. Auch bei Zeitungen und Zeitschriften ist die Kombination beider Sprachen besonders verbreitet.

Die Forscherin erkennt darin einen Unterschied zwischen emotionalen und praktischen Lebensbereichen. Musik, Literatur und bestimmte kulturelle Inhalte sind eng mit Erinnerungen, Gefühlen und der eigenen Herkunft verbunden. Nachrichten und Informationen über den Alltag werden dagegen häufig in jener Sprache konsumiert, die für das Leben im jeweiligen Land besonders nützlich ist.

Man kann also vollkommen selbstverständlich Nachrichten auf Deutsch lesen und gleichzeitig bei Musik fast ausschließlich in der Sprache seiner Eltern zu Hause sein.

Eine dritte Sprache verändert das Bild

Die Untersuchung enthält noch eine weitere Überraschung. Bei Filmen bevorzugen 22 Prozent der Befragten Inhalte in einer anderen Sprache als Deutsch oder Serbisch. Bei Musik sind es 15 Prozent. Dahinter könnten insbesondere internationale, häufig englischsprachige Angebote stehen.

Damit entsteht eine Entwicklung, die in Diskussionen über Mehrsprachigkeit oft übersehen wird: Für jüngere Generationen stehen längst nicht nur Deutsch und die Sprache ihrer Eltern zur Auswahl. Netflix, YouTube, TikTok, Computerspiele und internationale Musik schaffen zusätzliche sprachliche Lebenswelten.

Die Forscherin weist darauf hin, dass globale Mediengewohnheiten die traditionelle Aufteilung zwischen Herkunftssprache und Landessprache verändern können. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass die eigene Familiensprache verloren geht. Mehrsprachigkeit kann sich auch erweitern, ohne dass eine vorhandene Sprache vollständig verdrängt wird.

Was Eltern sprechen, macht einen Unterschied

Besonders interessant sind die Zusammenhänge mit dem familiären Umfeld. Die Untersuchung zeigt, dass Menschen, deren beide Eltern Serbisch als Erstsprache sprechen, bestimmte Medien besonders häufig auf Serbisch nutzen.

Auch die Sprache des Partners spielt eine Rolle. Wer mit einem ebenfalls serbischsprachigen Menschen zusammenlebt, verwendet die Herkunftssprache tendenziell häufiger in persönlichen und kulturellen Bereichen.

Die Studie erfasste dabei die Sprachvorlieben erwachsener Teilnehmer. Sie beweist nicht, dass Kinder allein durch serbischsprachige Eltern oder Medienangebote ihre Herkunftssprache dauerhaft behalten. Genau diese Frage wird nun intensiver untersucht.

Seit Juli 2026 leitet Miketić Subotić an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften das Forschungsprojekt LANGMIG. Bis Juni 2028 soll erforscht werden, wie Menschen mit bosnischen, kroatischen und serbischen Wurzeln in Wien ihre Sprachen weitergeben. Im Mittelpunkt stehen Eltern, Kinder und die unterschiedlichen Generationen innerhalb der Familien.

Fast 60.000 Schüler mit BKS als Alltagssprache

Welche Bedeutung das Thema in Österreich hat, zeigen aktuelle Daten des Österreichischen Integrationsfonds. Im Schuljahr 2024/25 verwendeten 5,2 Prozent der rund 1,14 Millionen Schüler in Österreich Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch als erste Alltagssprache. Das entspricht rechnerisch rund 59.400 Kindern und Jugendlichen.

Diese Zahl bildet allerdings nur einen Teil der tatsächlichen mehrsprachigen Bevölkerung ab. Kinder, die hauptsächlich Deutsch sprechen, aber zusätzlich Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch beherrschen, erscheinen nicht zwangsläufig in dieser Gruppe. Auch die Stadt Wien weist darauf hin, dass die in der Schulstatistik erfasste erste Umgangssprache nichts darüber aussagt, wie gut ein Kind seine weiteren Sprachen beherrscht.

Eine Untersuchung unter rund 3.000 Wiener Mittelschülern zeigte zudem bereits vor einigen Jahren, dass etwa die Hälfte mit den Eltern eine andere Sprache als Deutsch sprach, während sich 93 Prozent mit Freunden auf Deutsch unterhielten. Die Sprache kann also innerhalb desselben Tages mehrfach wechseln.

Warum manche Wörter nur in einer Sprache funktionieren

Die neue Wiener Forschung beschäftigt sich auch mit einem Phänomen, das viele mehrsprachige Familien kennen. Ein Mensch kann über komplizierte berufliche Fragen mühelos auf Deutsch sprechen und trotzdem Schwierigkeiten haben, dieselben Gedanken auf Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch auszudrücken. Umgekehrt fallen ihm bestimmte Familiengeschichten, Erinnerungen oder emotionale Ausdrücke in seiner Herkunftssprache wesentlich leichter.

Das ist nicht zwangsläufig ein Zeichen mangelnder Sprachkenntnisse. Sprachen entwickeln sich durch die Situationen, in denen sie verwendet werden. Wer seine Schulbildung auf Deutsch absolviert, lernt viele Fachbegriffe ausschließlich in dieser Sprache. Wer dagegen zu Hause überwiegend BKS spricht, verbindet persönliche Erfahrungen häufig mit diesen Wörtern.

Zweisprachigkeit bedeutet deshalb nicht, dass jemand beide Sprachen in jedem Lebensbereich gleich gut beherrschen muss.

Forscherin warnt vor einer falschen Reaktion der Eltern

Miketić Subotić kennt die Schwierigkeiten inzwischen auch persönlich. Die Wissenschaftlerin zog im Sommer 2026 mit ihren beiden Kindern aus Serbien nach Wien. Während ihre Kinder in Schule und Alltag regelmäßig Deutsch verwenden, hat sie selbst weniger Gelegenheiten, die Sprache zu üben.

Für Eltern mehrsprachiger Kinder hat sie eine klare Empfehlung: Sie sollten nicht aufhören, ihre Herkunftssprache zu sprechen, nur weil die Kinder auf Deutsch antworten. Zusätzliche Kontakte zu Gleichaltrigen, Bücher, Musik und Unterricht können dabei helfen, die Sprache lebendig zu halten.

Dabei geht es nicht darum, Kinder zum perfekten Beherrschen jeder grammatikalischen Regel zu drängen. Vielmehr braucht eine Sprache regelmäßige Gelegenheiten, tatsächlich verwendet zu werden. Ein Lieblingslied auf Serbisch kann eine emotionale Verbindung schaffen, ersetzt aber nicht automatisch das eigene Sprechen, Lesen und Erzählen.

Die Wiener Untersuchung zeigt damit einen faszinierenden Unterschied: Eine Sprache kann in Musik und Erinnerungen über Jahrzehnte lebendig bleiben, während sie in anderen Lebensbereichen zunehmend seltener verwendet wird. Ob sie auch an die Kinder und Enkel weitergegeben wird, entscheidet sich nicht allein am Musikgeschmack, sondern vor allem daran, welchen Platz sie im gemeinsamen Alltag erhält.