Der Bonus half bisher beim Sommerurlaub. Ab 2027 fehlen einer Familie 500 Euro, weil ausgerechnet das niedrige Einkommen der Mutter zum Problem wird.

Die vorgesehene Neuaufteilung des Familienbonus Plus ab 2027 hat für Michaela S. und ihre Familie spürbare Folgen: Jährlich fallen 500 Euro an Steuerentlastung weg. Die berufstätige Mutter eines fünfjährigen Buben kann den Anteil, der künftig auf sie entfallen soll, wegen ihres niedrigen Einkommens nicht nutzen.

Bislang war es ihr Mann, der den gesamten Bonus von rund 2.000 Euro pro Jahr geltend machen konnte. „Das Geld war für uns immer eine große Hilfe, um irgendwie einen Sommerurlaub, oder Freizeitaktivitäten zu finanzieren“, erzählt Michaela S. gegenüber „Heute“.

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Neue Obergrenze

Für Kinder ab vier Jahren soll künftig ein Elternteil höchstens 1.500 Euro beanspruchen dürfen. Der restliche Betrag geht an den anderen Elternteil. Die bisher mögliche vollständige Nutzung durch nur einen Elternteil wäre damit beschränkt.

Michaela S. liegt mit ihrem Verdienst unter der steuerpflichtigen Einkommensgrenze von 13.539 Euro jährlich und zahlt daher keine Einkommensteuer. Der Familienbonus wird nicht direkt ausbezahlt, er mindert ausschließlich die Einkommensteuer.

Wie sie die eigene finanzielle Lage erlebt, schildert die Mutter so: „Ich bin Mini-Verdienerin, uns geht es sowieso finanziell schlecht und jetzt diese Entscheidung der Regierung. Das macht uns noch ärmer“.

Position des Ministeriums

Das Finanzministerium verfolgt mit der Änderung das Ziel, dass sich Erwerbstätigkeit und ein eigenes Einkommen für beide Elternteile stärker lohnen. Außerdem soll die finanzielle Unabhängigkeit von Männern und Frauen gestärkt werden. Das Ministerium weist darauf hin, dass auch bisher nicht alle Familien den Bonus zur Gänze ausschöpfen konnten.

Die Regierung sieht zusätzliche Mittel für ein verpflichtendes zweites kostenloses Kindergartenjahr, den Ausbau der Ganztagsschulen und Verbesserungen in der Elementarpädagogik vor. Das Ministerium spricht von einer „Verschiebung von Geld- zu Sachleistungen“. Eltern sollen dadurch Beruf und Familie besser vereinbaren können.