Österreich hat seine Kinderbetreuung in den vergangenen zehn Jahren deutlich ausgebaut. Im Betreuungsjahr 2025/26 besuchten 35,8 Prozent der Kinder unter drei Jahren eine institutionelle Betreuungseinrichtung. Zehn Jahre zuvor waren es lediglich 25,4 Prozent.

Doch hinter dem österreichweiten Durchschnitt verbergen sich erhebliche Unterschiede. Besonders deutlich werden diese, wenn man nicht nur untersucht, wie viele Kinder betreut werden, sondern auch, ob die Öffnungszeiten der Einrichtungen mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinbar sind.

Wien und Steiermark trennen Welten

Laut Statistik Austria besuchen in Wien 46,1 Prozent der Kinder unter drei Jahren eine Betreuungseinrichtung. In der Steiermark sind es lediglich 24 Prozent. Damit liegt die Betreuungsquote in der Bundeshauptstadt beinahe doppelt so hoch.

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Noch größer wird der Unterschied bei der Frage, wie lange die Einrichtungen geöffnet haben. In Wien besuchen 88,5 Prozent der bereits betreuten Kleinkinder eine Einrichtung, die mit einer Vollzeitbeschäftigung der Eltern vereinbar ist. In der Steiermark trifft das auf lediglich 32,5 Prozent zu.

Kombiniert man beide Werte, ergibt sich ein wesentlich deutlicheres Bild.

Eigene Berechnung zeigt fünffachen Unterschied

KOSMO hat die offiziellen Betreuungsquoten mit dem jeweiligen Anteil vollzeitgeeigneter Einrichtungen verknüpft. Das Ergebnis: In Wien werden rechnerisch 40,8 Prozent aller Kinder unter drei Jahren in vollzeittauglichen Einrichtungen betreut. In der Steiermark sind es dagegen nur 7,8 Prozent.

Noch niedriger liegt der entsprechende Wert in Oberösterreich. Dort besuchen 26,3 Prozent der Kleinkinder eine Betreuungseinrichtung. Von diesen werden lediglich 27 Prozent in einer vollzeitgeeigneten Einrichtung betreut. Umgerechnet auf alle Kinder unter drei Jahren ergibt das nur 7,1 Prozent.

Damit ist der Anteil in Wien rund 5,7-mal so hoch wie in Oberösterreich und etwa 5,2-mal so hoch wie in der Steiermark. Die Berechnung beschreibt den Anteil der tatsächlich betreuten Kinder an der jeweiligen Altersgruppe. Sie zeigt nicht, wie viele freie Plätze vorhanden sind oder wie viele Eltern vergeblich einen Betreuungsplatz suchen.

Warum ein Betreuungsplatz nicht immer ausreicht

Eine Betreuungseinrichtung gilt nach dem sogenannten Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf (VIF) als vollzeitgeeignet, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Dazu gehören mindestens 45 Öffnungsstunden pro Woche, Betreuung an mindestens 47 Wochen im Jahr und ein Mittagessen. An mindestens vier Wochentagen müssen jeweils wenigstens 9,5 Stunden Betreuung angeboten werden.

Gerade für Eltern mit langen Arbeitswegen oder wechselnden Dienstzeiten können solche Öffnungszeiten entscheidend sein. Der Unterschied zwischen den Bundesländern hat deshalb auch eine arbeitsmarktpolitische Dimension.

Laut Statistik Austria arbeiteten 2025 75,3 Prozent der aktiv erwerbstätigen Frauen zwischen 25 und 49 Jahren mit Kindern unter 15 Jahren in Teilzeit. Bei Männern derselben Gruppe waren es lediglich 8,5 Prozent. Diese Unterschiede lassen sich nicht ausschließlich durch die Kinderbetreuung erklären. Auch persönliche Entscheidungen, Arbeitsbedingungen und die familiäre Aufgabenverteilung spielen eine Rolle. Ein Betreuungsangebot, das nur wenige Stunden täglich verfügbar ist, kann die Möglichkeiten einer Vollzeitbeschäftigung jedoch zusätzlich einschränken.

Auch beim Alter gibt es große Unterschiede

Die Betreuungssituation verändert sich erheblich mit dem Alter der Kinder. Österreichweit besuchen lediglich 3,6 Prozent der unter Einjährigen eine institutionelle Betreuungseinrichtung. Bei Einjährigen beträgt die Quote bereits 35 Prozent, bei Zweijährigen 66,8 Prozent.

Ab drei Jahren steigt sie auf 89,8 Prozent. Bei den Fünfjährigen werden schließlich 98,1 Prozent institutionell betreut. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zahlen auch von der Dauer der Elternkarenz, familiären Betreuungsentscheidungen und dem gewünschten Eintrittsalter beeinflusst werden.

Eine niedrige Besuchsquote bedeutet deshalb nicht automatisch, dass entsprechend viele Betreuungsplätze fehlen. Allerdings lässt sich aus den Daten ebenso wenig schließen, dass alle Eltern, die einen Platz benötigen, tatsächlich einen bekommen.

Österreich hat bis 2030 ein ehrgeiziges Ziel

Die Europäische Union verfolgt das Ziel, dass bis 2030 mindestens 45 Prozent der Kinder unter drei Jahren an frühkindlicher Bildung und Betreuung teilnehmen. Österreich liegt mit seiner institutionellen Besuchsquote von 35,8 Prozent derzeit noch deutlich darunter. Werden auch Tageseltern berücksichtigt, beträgt die erweiterte Quote 37,6 Prozent.

Wien erreicht mit 46,1 Prozent institutioneller Betreuung bereits einen Wert oberhalb der EU-Zielmarke. Andere Bundesländer haben noch erheblichen Aufholbedarf. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung in Niederösterreich. Dort stieg die Besuchsquote der unter Dreijährigen seit 2016/17 um 18,6 Prozentpunkte und liegt mittlerweile bei 41,5 Prozent.

Doch selbst ein weiterer Ausbau der Plätze wird nicht automatisch alle Probleme lösen. Entscheidend bleibt, wie viele davon ausreichend lange geöffnet haben und für Familien tatsächlich zugänglich sind. Für Eltern ist deshalb bei der Suche nach einem Kinderbetreuungsplatz nicht nur die Zusage entscheidend, sondern auch, ob die vereinbarten Betreuungszeiten zu den eigenen Arbeitszeiten passen.