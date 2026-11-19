Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) meldet für Jänner bis Oktober 2026 insgesamt 201 Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es lediglich 139 Erkrankungen.

Das entspricht einem Anstieg um 44,6 Prozent. Damit wurden bereits Ende Oktober deutlich mehr Fälle registriert als im gesamten Jahr 2025, als die AGES insgesamt 146 Erkrankungen verzeichnete. Auch die Medizinische Universität Wien bestätigt eine auffällige Entwicklung. Ihre Untersuchungen zeigen, dass die Krankheit nicht nur häufiger auftritt, sondern weiterhin schwere neurologische Schäden verursachen kann.

Drei Menschen starben an den Folgen

Bis Ende August 2026 dokumentierte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien bereits 146 stationär behandelte FSME-Patienten. Weitere 19 Infektionen wurden ambulant diagnostiziert. Unter den stationär behandelten Patienten befanden sich auch fünf Kinder zwischen drei und sechs Jahren.

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Besonders schwer verlief die Erkrankung bei drei Menschen über 70 Jahren. Sie starben an den Folgen der Infektion. Bei zwei der Verstorbenen lag zusätzlich eine Leukämieerkrankung vor.

Die Zahlen verdeutlichen, dass FSME keineswegs ausschließlich eine harmlose fieberhafte Erkrankung ist. Das Virus kann das zentrale Nervensystem angreifen und Entzündungen der Hirnhäute sowie des Gehirns verursachen. Bei schweren Verläufen drohen Lähmungen, Konzentrationsstörungen und bleibende neurologische Schäden. Eine ursächliche Behandlung gegen das FSME-Virus existiert bislang nicht. Ärzte können lediglich die Beschwerden und mögliche Komplikationen behandeln.

Oberösterreich besonders stark betroffen

Die regionalen Unterschiede sind beträchtlich. Von den bis Ende August registrierten 146 Krankenhausfällen entfielen 62 auf Oberösterreich. Das entspricht nach einer KOSMO-Berechnung rund 42,5 Prozent aller damals erfassten stationären Erkrankungen.

Weitere 25 Patienten wurden Tirol und 18 Salzburg zugeordnet. Die MedUni Wien beobachtet seit Jahren eine geografische Veränderung. Während die FSME-Fallzahlen im Osten Österreichs vergleichsweise stabil blieben oder teilweise zurückgingen, gab es insbesondere in Oberösterreich, Salzburg und Tirol deutliche Zuwächse.

Zuletzt nahm auch in Vorarlberg die Zahl der Erkrankungen zu. Die genannten Werte beschreiben die regionale Verteilung der Krankenhauspatienten und nicht automatisch den genauen Ort des Zeckenstichs.

Warum die Fallzahlen langfristig steigen

Der diesjährige Anstieg ist Teil einer längerfristigen Entwicklung. Zwischen 2000 und 2016 wurden in Österreich durchschnittlich rund 80 FSME-Fälle jährlich registriert. Seit 2017 lagen die Jahreszahlen hingegen durchgehend über 100.

Die MedUni Wien nennt mehrere mögliche Erklärungen. Dazu gehören klimatische und ökologische Veränderungen sowie häufigere Untersuchungen auf FSME. Ein wärmeres Klima kann die Lebensbedingungen von Zecken verändern und ihre Aktivitätsperioden verlängern. Gleichzeitig beeinflussen Freizeitverhalten, regionale Zeckenpopulationen und der Impfschutz das Erkrankungsrisiko.

Der Anstieg um 45 Prozent lässt sich daher nicht allein auf den Klimawandel zurückführen. Aus den gemeldeten Erkrankungszahlen geht auch nicht hervor, ob 2026 tatsächlich mehr Zecken mit dem Virus infiziert waren.

Impfung teilweise seit 25 Jahren nicht aufgefrischt

Besonders aufschlussreich ist eine weitere Erkenntnis aus den Untersuchungen der MedUni Wien. Bei den FSME-Patienten mit bekanntem Impfstatus war die große Mehrheit ungeimpft.

Unter jenen, die bereits eine Impfung erhalten hatten, lag die letzte Dosis häufig deutlich länger zurück als empfohlen. In zahlreichen Fällen waren zehn bis 25 Jahre seit der letzten Zeckenimpfung vergangen, teilweise sogar noch mehr.

Dabei gilt in Österreich ein klar geregelter Impfplan. Nach Abschluss der Grundimmunisierung erfolgt die erste Auffrischung nach drei Jahren. Anschließend wird bis zum 60. Geburtstag alle fünf Jahre und ab dem 60. Lebensjahr alle drei Jahre eine Auffrischung empfohlen.

Wie wirksam die Schutzimpfung ist, zeigt eine österreichische Langzeituntersuchung über 25 Jahre mit mehr als 2.200 FSME-Fällen. Bei Einhaltung des empfohlenen Impfschemas beträgt die geschätzte Schutzwirkung rund 99 Prozent. Selbst bei Abweichungen vom Impfplan lag sie in der Untersuchung noch bei etwa 93 Prozent. Die Wissenschaftler errechneten außerdem, dass die FSME-Impfung zwischen 2000 und 2024 mehr als 10.000 Krankenhausaufenthalte und über 4.000 schwere Erkrankungen verhindert hat.

Zecken bleiben auch im November gefährlich

Trotz ihres Namens ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis längst keine Erkrankung mehr, die ausschließlich in den ersten Sommermonaten auftritt. Zecken können bereits bei Temperaturen von etwa fünf bis sieben Grad Celsius aktiv werden. An milden Herbst- und Wintertagen besteht deshalb weiterhin ein Infektionsrisiko.

Nach Angaben der MedUni Wien können Erkrankungen vereinzelt sogar im November und Dezember auftreten. Gefährdet ist man nicht nur bei ausgedehnten Wanderungen. Zecken können auch beim Spaziergang, bei Gartenarbeiten oder beim Aufenthalt in Parks auf den Menschen gelangen.

In Österreich gilt mittlerweile jedes Bundesland als FSME-Risikogebiet. Die Schutzimpfung wird deshalb grundsätzlich für alle hier lebenden Menschen empfohlen.

Was jetzt beim Impfschutz wichtig ist

Gerade der November eignet sich dazu, den eigenen Impfstatus zu überprüfen. Der österreichische Impfplan empfiehlt, notwendige Impfungen möglichst im Jänner oder Februar und damit vor Beginn der nächsten Zeckensaison durchzuführen.

Wer eine Auffrischung über Jahre versäumt hat, muss die gesamte Grundimmunisierung nicht automatisch wiederholen. Ob eine einzelne Nachholimpfung ausreicht, hängt von den bisherigen Impfungen ab und sollte ärztlich geklärt werden.

Wichtig ist außerdem die Unterscheidung zwischen FSME und Borreliose. Beide Krankheiten können durch Zecken übertragen werden, doch die FSME-Impfung schützt nicht gegen Borreliose. Nach Aufenthalten in Wiesen, Wäldern oder Gärten sollte der Körper deshalb weiterhin gründlich nach Zecken abgesucht werden.

Treten nach einem Zeckenstich Fieber, starke Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit oder neurologische Beschwerden auf, ist eine rasche ärztliche Abklärung notwendig.