Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat am 18. November einen neuen Tollwutnachweis bekannt gegeben. Betroffen ist eine Wasserfledermaus aus dem Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich, bei der erstmals in Österreich das sogenannte European Bat Lyssavirus 2 (EBLV-2) festgestellt wurde.

Das Tier war bereits im Juli von der Fledermausrettung geborgen worden und einen Tag später verendet. Im Zuge der anschließenden Untersuchungen wurde die Infektion festgestellt. Am 3. November bestätigte das nationale Referenzlabor für Tollwut den Befund.

Es handelt sich um den erst zweiten dokumentierten Fall von Fledermaustollwut in Österreich. Der erste war 2023 bei einer Breitflügelfledermaus im niederösterreichischen Bezirk Baden nachgewiesen worden. Damals handelte es sich allerdings um einen anderen Virustyp, EBLV-1.

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Warum Österreich trotzdem als tollwutfrei gilt

Auf den ersten Blick scheint der aktuelle Fund ein Widerspruch zu sein. Österreich gilt seit September 2008 offiziell als tollwutfrei. Wie kann dann erneut ein Tollwutvirus entdeckt werden? Die Erklärung liegt in einer wichtigen wissenschaftlichen Unterscheidung: Nicht jede Form der Tollwut wird durch denselben Erreger verursacht.

Die klassische Tollwut wird durch das Rabiesvirus übertragen. Zu den bekannten Überträgern gehören Füchse und Hunde. Diese Form wurde in Österreich durch jahrzehntelange Impf- und Bekämpfungsprogramme erfolgreich zurückgedrängt.

Fledermäuse können hingegen andere, eng verwandte Viren aus der Gattung der Lyssaviren tragen. Dazu gehören EBLV-1 und EBLV-2. Sie können ebenfalls Tollwut verursachen, zirkulieren aber überwiegend in eigenen Wildtierpopulationen. Der offizielle Tollwutstatus bezieht sich auf die klassische Tollwut bei Landtieren. Der neue Fledermausfund verändert diesen Status daher nicht.

Nur zwei Fälle bei rund 2.400 Untersuchungen

Besonders bemerkenswert ist die Seltenheit der bisherigen Nachweise. Nach Angaben der AGES wurden zwischen 2006 und Oktober 2026 rund 2.400 Fledermäuse auf Lyssaviren untersucht. Dabei fanden die Fachleute lediglich zwei infizierte Tiere.

Diese Zahlen sprechen gegen eine bislang erkennbare größere Häufung bestätigter Fälle. Sie erlauben allerdings keine verlässliche Aussage darüber, wie häufig die Viren tatsächlich in Österreichs Fledermauspopulationen vorkommen. Denn nicht jede Fledermaus wird untersucht. Das Monitoring erfasst vor allem Tiere, die gefunden, geborgen oder zur Untersuchung eingeschickt werden. Eine bislang unentdeckte Verbreitung lässt sich deshalb nicht ausschließen.

Der aktuelle Nachweis bedeutet außerdem nicht, dass EBLV-2 erst kürzlich nach Österreich gelangt ist. Erstmals entdeckt ist nicht gleichbedeutend mit erstmals aufgetreten.

Warum ausgerechnet Wasserfledermäuse betroffen sind

Der nachgewiesene Virustyp EBLV-2 ist in Europa bereits bekannt. Als wichtiges natürliches Reservoirtier gilt die Wasserfledermaus, wissenschaftlich Myotis daubentonii. Diese Tiere leben häufig in der Nähe von Flüssen, Teichen und Seen. Dort jagen sie nachts Insekten, die sie teilweise unmittelbar von der Wasseroberfläche aufnehmen.

Dass verschiedene Lyssaviren bevorzugt bei unterschiedlichen Fledermausarten vorkommen, ist für Wissenschaftler besonders interessant. Es zeigt, dass sich verwandte Krankheitserreger innerhalb bestimmter Tierpopulationen über lange Zeit erhalten können. Bislang wurde EBLV-2 unter anderem in Großbritannien, Deutschland, der Schweiz und weiteren europäischen Ländern nachgewiesen. Österreich gehört nun ebenfalls zu den Staaten mit einem bestätigten Fund.

Welche Gefahr für Menschen besteht

Für die Bevölkerung besteht nach derzeitigen Erkenntnissen kein Hinweis auf eine erhöhte Infektionsgefahr. Fledermäuse greifen Menschen nicht gezielt an, auch wenn sie mit einem Tollwutvirus infiziert sind. Eine Übertragung ist allerdings möglich, insbesondere durch einen Biss. Tollwutviren können über den Speichel infizierter Tiere in den Körper gelangen und das Nervensystem angreifen.

Die Erkrankung ist besonders gefährlich, weil sie nach dem Auftreten klinischer Symptome nahezu immer tödlich verläuft. Eine rechtzeitige medizinische Behandlung nach einem verdächtigen Kontakt kann eine Erkrankung jedoch verhindern. In Österreich ist bislang kein Fall einer Tollwutübertragung von einer Fledermaus auf einen Menschen dokumentiert. In anderen europäischen Ländern sind solche Infektionen allerdings bereits vorgekommen.

Was bei einer gefundenen Fledermaus zu beachten ist

Die wichtigste Vorsichtsmaßnahme lautet, Fledermäuse weder lebend noch tot ohne entsprechenden Schutz anzufassen. Besondere Vorsicht gilt bei Tieren, die tagsüber am Boden liegen, nicht mehr fliegen können oder auffälliges Verhalten zeigen. In solchen Fällen sollte eine geeignete Fledermausrettungsstelle kontaktiert werden.

Die bloße Anwesenheit einer Fledermaus im selben Raum bedeutet hingegen keine Infektion. Auch Fledermauskot und Harn gelten nicht als Übertragungswege für Tollwut. Wer von einer Fledermaus gebissen oder gekratzt wird oder einen möglichen Kontakt von Speichel mit einer offenen Wunde hatte, sollte die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife reinigen und unverzüglich ärztliche Hilfe suchen. Auch kleine, zunächst unscheinbare Bissverletzungen dürfen nicht unterschätzt werden.