Erst gestehen sie, dann nehmen sie alles zurück. Im Fall Danka erheben die Angeklagten vor Gericht schwere Vorwürfe gegen die Polizei.

Vor dem Höheren Gericht in Negotin haben die beiden Angeklagten im Prozess um die zweijährige Danka Ilic jede Schuld von sich gewiesen. Dejan Dragijevic und Srdjan Jankovic gaben an, ihre früheren Geständnisse seien ihnen durch Polizeigewalt und Morddrohungen abgepresst worden.

Fast vier Stunden dauerte es, bis die beiden ihre Verteidigung dargelegt hatten. Nach ihrer Festnahme am 4. April 2024 hatten sie bei der Polizei zunächst gestanden, ihre Aussagen später bei der Staatsanwaltschaft aber widerrufen. „Ich bekenne mich nicht zur Tat, weil ich sie gar nicht begangen habe“, sagte Dragijevic. Jankovic erklärte, er habe das Kind überhaupt nie gesehen.

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Polizeigewalt-Vorwürfe

Dragijevic schilderte vor Gericht, man habe ihn mit einem Stock geschlagen, ihm ein Sackerl über den Kopf gestülpt und auf die Fußsohlen eingeprügelt. „Ich hatte Angst, ich war am ganzen Körper blau“, sagte er. Die Beamten hätten gedroht, ihn umzubringen, wenn er nicht gestehe. Er habe aber nichts zu gestehen gehabt.

Jankovic berichtete von Misshandlungen in der Polizeistation in Bor. Er habe einen Rippenbruch erlitten und sei bis zur Bewusstlosigkeit gequält worden. Man habe ihm vorgehalten, er habe das Mädchen mit dem Auto angefahren und getötet. Als er das bestritten habe, sei ihm gedroht worden, ihn, seinen Sohn und seine vierjährige Enkelin umzubringen, falls er nicht gestehe. „Das ist mein größter Schmerz“, sagte Jankovic.

Auf Anordnung der Höheren Staatsanwaltschaft in Niš wurden inzwischen sieben Polizisten festgenommen. Sie stehen im Verdacht, die beiden Männer schwer verletzt, misshandelt und gequält zu haben. Am 18. November 2026 ordnete das Höhere Gericht in Niš für die sieben Polizisten eine 30-tägige Untersuchungshaft an; sie stehen im Verdacht, Srđan Janković und Dejan Dragijević schwer verletzt sowie gemeinschaftlich misshandelt und gefoltert zu haben.

Streit um Öffentlichkeit

Sowohl die Eltern des Mädchens als auch die Angeklagten hatten beantragt, die Öffentlichkeit zum Schutz der Privatsphäre vom Prozess auszuschließen. Dragijevic hielt vor Gericht ausdrücklich an seinem Antrag fest. Die Verteidiger überließen die Entscheidung dem Gericht.

Der Senat wies die Anträge ab. Die Öffentlichkeit sei das Grundprinzip der Hauptverhandlung und des Gerichtsverfahrens, begründete die Richterin. Die vorgebrachten Argumente reichten für einen Ausschluss nicht aus. Das Gericht werde aber darauf achten, dass die Privatsphäre der Angeklagten und der Geschädigten gewahrt bleibe. Gegen diesen Beschluss sei keine Beschwerde zulässig, erklärte sie.

Danka war am 26. März 2024 in Banjsko Polje verschwunden. Laut Anklageschrift der Höheren Staatsanwaltschaft in Zaječar soll das Mädchen allein vom Hof auf die Straße gelaufen sein. Dort soll Jankovic es mit einem Dienstwagen des Kommunalunternehmens JKP „Vodovod“, einem Fiat Panda, angefahren haben.

Dragijevic soll als Beifahrer ausgestiegen sein, das Kind in den hinteren Teil des Wagens gelegt und dort erwürgt haben. Danach sollen die beiden Männer die Leiche auf einer Mülldeponie am Starobanjski put abgelegt und zwei Tage später an einen unbekannten Ort gebracht haben. Gefunden wurde sie bis heute nicht. Für die Angeklagten wie auch für die verdächtigen Polizisten gilt die Unschuldsvermutung.