Ein Mädchen verschwindet spurlos, eine Leiche wurde bis heute nicht gefunden. In Negotin stehen nun die beiden Männer vor Gericht, die der Tat beschuldigt werden.

Am Höheren Gericht in Negotin beginnt heute die Hauptverhandlung im Mordfall der zweijährigen Danka Ilic. Dejan Dragijevic und Srdjan Jankovic legen dabei erstmals ihre Verteidigung dar. Von dem Mädchen aus Bor fehlt bis heute jede Spur, seine Leiche wurde nicht gefunden. Die Angeklagten wurden ins Gerichtsgebäude gebracht. Die Verhandlungstage sind für Ende November 2026 festgelegt.

Prozesstermine

Der Prozess ist für den 19., 20., 23. und 24. November 2026 angesetzt, jeweils ab 10 Uhr. Bei der Vorbereitungsverhandlung am 30. Oktober vor dem Höheren Gericht in Negotin hatte die öffentliche Anklägerin der Höheren Staatsanwaltschaft in Zaječar die Anklageschrift in knapper Form vorgetragen.

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Anwesend waren die Beschuldigten, ihre Verteidiger sowie die Eltern von Danka Ilic und deren Vertreter. Die Angeklagten nahmen zur Schuldfrage Stellung. Danach wurden die Beweise erläutert, die in der Hauptverhandlung aufgenommen werden sollen, und die Parteien aufgefordert, weitere Beweise vorzuschlagen. Zum Abschluss erließ die Vorsitzende des Senats die Beschlüsse für die Abhaltung der Hauptverhandlung.

Anklage und Vorwürfe

Laut der Anklageschrift, die nach Ergänzung der Ermittlungen erhoben wurde, werden Dejan Dragijevic und Srdjan Jankovic des schweren Mordes in Mittäterschaft beschuldigt. Das Verfahren gegen Radoslav Dragijevic, den Vater eines der Angeklagten, wurde eingestellt.