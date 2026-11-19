Kurz vor Mitternacht rollt ein Auto über die A1, vier junge Leute an Bord. Im Baustellenbereich genügt ein Moment, der alles verändert.

Eine 18-Jährige ist in der Nacht auf Donnerstag auf der A1 Westautobahn bei St. Valentin aus einem fahrenden Auto gestürzt. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle.

Unfallhergang

Am Mittwoch, 18. November, war ein 18-jähriger Lenker aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems gegen 23.55 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Linz unterwegs. Im Baustellenbereich sprang plötzlich die hintere Tür auf der Beifahrerseite auf. Eine Mitfahrerin aus dem Bezirk Kirchberg an der Krems fiel aus dem Wagen und blieb auf dem zweiten Fahrstreifen liegen. Außer dem Lenker befanden sich drei weitere Personen im Auto.

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Das Fahrzeug war mit vier Personen besetzt. Während der Fahrt ging die hintere Beifahrertür auf, woraufhin die Mitfahrerin hinausfiel und auf der Fahrbahn landete.

Offene Fragen

Nach Angaben der Polizei waren die Insassen auf der Rückbank vermutlich nicht angegurtet. Wie sich die Tür während der Fahrt öffnen konnte und weshalb die junge Frau aus dem Wagen stürzte, ist noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat eine Obduktion angeordnet.