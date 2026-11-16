Drei Tote bei Massencrash: 18-Jähriger verliert Kontrolle über Audi

Ein Knall am Sonntagnachmittag, dann Trümmer, so weit das Auge reicht. Auf der B 311 beginnt für Ermittler die Spurensuche.

Auf der Bundesstraße B 311 bei Erbach sind am Sonntag bei einem Massenunfall drei junge Männer ums Leben gekommen. Neun Autos waren beteiligt, drei weitere Menschen erlitten Verletzungen. Zwischen Dellmensingen und Donaurieden blieb die Strecke gesperrt.

Fataler Überholversuch

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 18-jähriger Fahranfänger am Sonntagnachmittag auf der B 311 bei Erbach ein anderes Fahrzeug überholen. Bei hoher Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen Audi A8. Das Auto geriet ins Schleudern, prallte gegen mehrere Fahrzeuge in Richtung Erbach und stieß danach frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen, den ein 19-Jähriger lenkte.

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Weitere Autos fuhren in die Unfallstelle hinein. Über eine Strecke von rund 300 Metern lagen Trümmerteile verstreut. Zunächst stieß der Audi des 18-Jährigen seitlich mit Fahrzeugen zusammen, die in dieselbe Richtung unterwegs waren. Dann geriet er auf die Gegenfahrbahn und traf den Skoda.

Neben dem 19-jährigen Lenker saßen in diesem Wagen ein 26-jähriger Beifahrer und eine 26-jährige Mitfahrerin. In die Kollisionen waren mindestens neun Fahrzeuge verwickelt. Der Audi-Lenker und der Fahrer des Skoda starben noch am Unfallort. Der 26-jährige Beifahrer und die gleichaltrige Mitfahrerin wurden mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Mann erlag am frühen Abend seinen Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen erklärte.

Zwei weitere Menschen aus den involvierten Fahrzeugen kamen mit leichten Verletzungen davon. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit mehr als 120.000 Euro.

Am Sonntagabend sagte ein Polizeisprecher: „Wir haben es vor Ort mit einem riesigen Trümmerfeld zu tun.“ Er ergänzte: „Die Lage ist unübersichtlich.“ Nach Angaben einer Regionalzeitung radelte ein in der Nähe wohnender Notarzt nach einem lauten Knall mit seinem Rennrad zur Unfallstelle und begann dort mit der Ersten Hilfe. Auch weitere Ersthelfer versorgten die Opfer.

Laufende Ermittlungen

„Die B 311 zwischen Dellmensingen und Donaurieden bleibt weiterhin gesperrt. Wir ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte“, so der Polizeisprecher am Abend. Die Staatsanwaltschaft Ulm betraute einen Gutachter damit, den Hergang des Unfalls zu rekonstruieren. Für diese Arbeiten soll die B 311 voraussichtlich bis Montagnachmittag gesperrt bleiben.