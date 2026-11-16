20.000 Plätze, kaum Zuschauer: Österreich droht ein Geisterspiel gegen Israel

Zwei Teams, ein Stadion für 20.000, aber kaum Publikum. Israel spielt zuhause auswärts. Österreich reist dafür nach Ostungarn.

Das ÖFB-Team beschließt die Nations League am Dienstag mit der Partie gegen Israel in Debrecen. Nach dem 7. Oktober hat die UEFA Vorgaben erlassen, die dem israelischen Heimspiel in Ungarn einen ungewöhnlichen Rahmen geben. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr, zu sehen ist die Begegnung auf ORF 1 und im LIVE-Ticker. Schauplatz ist das Nagyerdei Stadion in Debrecen. Die ostungarische Stadt zählt rund 200.000 Einwohner und liegt etwa 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Israels Ausweichquartier

Seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 darf Israel laut UEFA keine Heimspiele im eigenen Land austragen. Wie schon in den bisherigen Partien dieser Nations-League-Kampagne weicht die Mannschaft deshalb nach Debrecen aus. Das Nagyerdei Stadion bietet Platz für rund 20.000 Zuschauer.

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Ein großer Andrang ist allerdings nicht zu erwarten. Der ÖFB hat knapp 300 Tickets an eigene Anhänger verkauft. Zu Israels bisherigen Nations-League-Heimspielen in Debrecen kamen 319 Besucher gegen Irland und 440 gegen den Kosovo.

Daheim, mit einer starken Fankulisse im Rücken, tritt Israel in Länderspielen deutlich dominanter auf. Das ÖFB-Team musste sich in Haifa 2019 und 2021 jeweils geschlagen geben.

Neuholds Einschätzung

Internationale Partien in Israel sind derzeit aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Die bisherigen Israel-Spiele in Debrecen liefen ohne Zwischenfälle ab. ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold sagte: „Organisatorisch und sportlich ist es sicher ein Vorteil für uns, dass dieses Match in Debrecen stattfindet“. Er hoffe, dass bald wieder Spiele in Haifa oder Tel Aviv angepfiffen werden können, was Frieden in der Region bedeuten würde. Zudem verwies Neuhold auf die enge Abstimmung zwischen dem israelischen Verband, der UEFA und den Sicherheitsbehörden.