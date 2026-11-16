Mikl-Leitner lockt Skifans: Lift zum halben Preis, und zwar das ganze Jahr lang

Halber Preis für den Lift, und zwar das ganze Jahr. Niederösterreich startet mit einem neuen Abo und Rekordwerten in die Wintersaison.

Rekordzahlen beim Bergerlebnispass, ein neues Vorteilsabo namens „Freunde der Berge“ und ein breites Angebot rund um Ski, Advent, Kultur und Kulinarik: Damit geht Niederösterreich in die Wintersaison 2026/27. Schon die vorige Saison hatte mehr als 1,1 Millionen Gäste gezählt.

Bei einer Pressekonferenz im Mörwald Chefs Club in Wien stellten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, und Markus Redl, Geschäftsführer von ecoplus Alpin, die Schwerpunkte der kommenden Saison vor. „Für einen schönen Winterurlaub muss man nicht weit reisen. Das Gute liegt so nah – bei uns in Niederösterreich“, sagte Mikl-Leitner. „Niederösterreich bietet Winterurlaub direkt vor der Haustür – mit kurzen Wegen, gemeinsamen Erlebnissen zu leistbaren Preisen und einem vielfältigen Angebot weit über die Skipiste hinaus.“

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Zur Entwicklung im vergangenen Winter nannte sie konkrete Zahlen: Mehr als 1,1 Millionen Gäste kamen, ein Plus von über 2 Prozent, und es wurden insgesamt 2,7 Millionen Nächtigungen verbucht. Davon entfielen 230.000 auf Gäste aus Ungarn, Polen und Tschechien.

Bergerlebnispass-Rekord

Als besondere Stärke des Landes strich Mikl-Leitner die rasch erreichbaren, familienfreundlichen und leistbaren Skigebiete heraus. „Unser Ziel ist klar: Wintersport soll für möglichst viele Familien leistbar bleiben.“ Der Bergerlebnispass verzeichnete neue Bestwerte. In der ersten Saison wurden rund 9.700 Pässe ausgegeben, im vergangenen Winter knapp 14.000 und heuer bereits mehr als 16.400. Das ist ein Plus von beinahe 20 Prozent.

Wesentlich sei dabei der Familienbonus gewesen, durch den Kinder im Vorverkauf unter bestimmten Voraussetzungen kostenlos mitfahren konnten. „Der Gegenwert dieser Unterstützung beträgt heuer fast zwei Millionen Euro. Das ist eine konkrete Entlastung für Familien und eine wichtige Investition in unseren Skinachwuchs“, so Mikl-Leitner.

Zum Pass, „an dem zehn Skigebiete teilnehmen und der heuer in seine dritte Saison geht“, ergänzte Markus Redl. Laut ihm kommen bereits 30 Prozent aller Gäste über diese Saisonkarte, dominant blieben aber weiterhin Gelegenheitsgäste.

Ganzjähriger Bergtourismus

Niederösterreich setzt in den Bergen zunehmend auf Tourismus über das gesamte Jahr. „Allein in den vergangenen Sommerferien besuchten mehr als 150.000 Gäste unsere Berge, das ist ein Plus von 31 Prozent“, sagte Mikl-Leitner. Das neue Vorteilsabo „Freunde der Berge“ kostet monatlich 7,99 Euro und gewährt 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Lifttickets. Gültig ist es bei den Annaberger Liften, den Hochkar Bergbahnen, den Ötscherliften Lackenhof und der Erlebnisalm Mönichkirchen. Die Bindung beträgt ein Jahr.

„Man bezahlt also immer nur die Hälfte vom aktuellen Tagespreis und der Clou ist, dass das Abo auch im Sommer gilt“, unterstrich Redl. Ein Winterurlaub beschränkt sich zudem nicht aufs Skifahren. „Wer bei uns Urlaub macht, kann am Vormittag auf der Piste stehen, am Nachmittag entspannen und am Abend unsere ausgezeichnete regionale Küche genießen“, so Mikl-Leitner.

Auch die Niederösterreich-CARD legte zu, im vergangenen Winter wurden damit rund 460.000 Ausflüge unternommen. Etwa ein Drittel der Nutzer verband den Ausflug mit einer Übernachtung. Michael Duscher kündigte an, die internationalen Gästezahlen im Winter zu stärken. Als wichtigste Auslandsmärkte nannte er Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Polen. „Dabei ist Wintersport mit 38 Prozent das wichtigste Reisemotiv, aber heuer ist der Advent in Niederösterreich ein richtiges Phänomen, das auch bei jungen Gästen enorm gefragt ist.“

Die Winter-Aktivierungskampagne „Reisen ohne Fernweh“ soll die rasche und unkomplizierte Erreichbarkeit in den Vordergrund rücken.