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Nations League

Heute wird es ernst für Serbien: Ein einziges Tor könnte alles entscheiden

Heute wird es ernst für Serbien: Ein einziges Tor könnte alles entscheiden
FOTO: EPA Images
2 Min. Lesezeit |

Null Punkte, minus sieben Tore und trotzdem noch im Rennen. Für Serbien entscheidet am Ende ein einziges Tor über das Play-off.

In der Nations League werden in den Gruppen A2 und B1 die entscheidenden Weichen gestellt. Serbien liegt mit 0 Punkten und einer Tordifferenz von minus 7 auf dem letzten Platz, verpasst das Play-off aber nur bei einer Niederlage mit vier Toren Unterschied. Bosnien und Herzegowina hat das Play-off bereits in der Tasche.

Serbien bleibt im Play-off, solange es nicht mit vier oder mehr Toren Differenz verliert. Endet die Partie 0:4, liegen Serbien und die Türkei bei Tordifferenz und erzielten Treffern gleichauf. Dann zieht die Türkei ins Play-off ein, weil sie auswärts mehr Tore erzielt hat.

Gruppe A2

Die Niederlande führen mit 11 Punkten und brauchen im Duell mit Deutschland lediglich ein Remis. Das erste Aufeinandertreffen endete 1:1. Deutschland und Griechenland halten bei jeweils 8 Punkten. Die Deutschen sichern sich den Gruppensieg, wenn sie die Niederländer schlagen und Griechenland gegen Serbien nicht gewinnt. Die Griechen lösen mit einem Sieg das Ticket fürs Viertelfinale, sofern Deutschland nicht gewinnt.

Was in A2 passiert, wirkt sich auch auf den vierten Play-off-Startplatz aus. Die Drittplatzierte dieser Gruppe wird mit Norwegen oder Dänemark verglichen, die morgen im direkten Duell aufeinandertreffen.

Bosniens Play-off

Seit Samstag steht das Play-off-Ticket der „Drachen“ fest. Wer ihr Gegner ist, zeigt die Auslosung am Freitag um 12:00 Uhr. Es wartet eine von vier Nationalmannschaften aus der Liga A. Kroatien und Wales sind als Play-off-Teilnehmer bereits fix. Das erste Play-off-Spiel findet zwischen dem 25. und 27. März 2027 in Bosnien und Herzegowina statt, das Rückspiel folgt zwischen dem 28. und 30. März.

In B1 geht es für Slowenien und Schottland um Rang zwei und damit um das Play-off für die Liga A. Slowenien gastiert in Nordmazedonien, Schottland in der Schweiz. Beide Partien werden um 20:45 Uhr angepfiffen. Als Zweitplatzierte der Liga B können Slowenen und Schotten im Play-off nicht auf Bosnien und Herzegowina treffen.

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