Neue Betrugswelle in Österreich: Vor diesen SMS wird jetzt gewarnt

Die Absenderzeile sieht harmlos aus, doch die Nachricht ist es nicht. Zur Weihnachtszeit probieren Betrüger wieder einen alten Trick.

Die RTR verzeichnet in der Vorweihnachtszeit eine Zunahme betrügerischer SMS. Seit 1. Oktober gelten strengere Vorgaben für Absenderkennungen. Deshalb setzen die Täter nun wieder auf gewöhnliche Rufnummern als Absender, warnt Geschäftsführer Klaus M. Steinmaurer.

Als Beispiel für die Beschwerden, die derzeit bei der Meldestelle für Rufnummernmissbrauch einlangen, führt Steinmaurer diese Nachricht an: „Sie haben Ihren Klimabonus noch nicht abgeholt, geben Sie Ihre Daten bekannt!“ Die Nachrichten kommen von unbekannten Handynummern. Sie täuschen etwa Gutschriften vor und fordern dazu auf, persönliche Daten einzugeben.

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Steinmaurer stellt klar: „Öffentliche Institutionen wie das Finanzamt, die Krankenkasse oder Polizei sowie namhafte Unternehmen versenden keine SMS, um Daten abzufragen oder Gutschriften in Aussicht zu stellen.“ Wer eine SMS mit einem Link erhält, über den Daten abgefragt werden, sollte sie seinem Rat zufolge sofort löschen.

Neue Schutzmaßnahmen

Seit 1. Oktober sind aufgrund einer Verordnung der RTR neue Schutzmaßnahmen für alphanumerische Absenderkennungen wirksam. Seit dem 1. Oktober 2026 dürfen in Österreich nur im öffentlichen RTR-Verzeichnis eingetragene alphanumerische SMS-Absenderkennungen verwendet werden; Mobilfunkanbieter müssen die Kennung vor der Zustellung prüfen, und Nachrichten mit nicht eingetragenen Kennungen werden nicht zugestellt. Steinmaurer sagt dazu: „Daher greifen Betrüger im Netz jetzt offenbar wieder auf die alte Betrugsmasche zurück und verschicken SMS mit üblichen Telefonnummern als Absenderkennung“. Zudem steigt in der Vorweihnachtszeit der zeitliche Druck, was rasche und unüberlegte Reaktionen begünstigt.

Richtig reagieren

Jede Nachricht sollte auf ihre Plausibilität geprüft werden. Stimmt der Zeitpunkt, und erscheint der vermeintliche Absender vertrauenswürdig? Nach einem kurzen Innehalten sollten Art, Schreibweise und Zeitpunkt der SMS bewusst abgeglichen werden. Wer auf ungewöhnliche Formulierungen stößt, sollte das als Warnsignal werten.

Links in SMS sind tabu. Dahinter können sich gefälschte Webseiten, Schadsoftware oder zweifelhafte Apps verbergen.

Bestehen Zweifel, empfiehlt es sich, den angeblichen Absender über einen offiziellen Kanal zu kontaktieren, beispielsweise über die Kundenhotline des Unternehmens. Gefälschte SMS und Anrufe lassen sich auf www.rufnummernmissbrauch.at melden. Die Meldungen über missbräuchlich verwendete Absenderkennungen und Rufnummern ermöglichen es, Häufungen rasch zu erkennen und die Bevölkerung zu informieren.

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH befindet sich zur Gänze im Eigentum des Bundes. Zwei Geschäftsführer stehen an ihrer Spitze, die Fachbereiche sind „Telekommunikation und Post“ unter Klaus M. Steinmaurer sowie „Medien“ unter Wolfgang Struber. Weitere Informationen gibt es unter www.rtr.at.