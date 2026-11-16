Dončić schnappt sich die Taktiktafel: Was dann passiert, sorgt für Aufsehen (VIDEO)

Mitten im Spiel schnappt sich der Lakers-Guard den Stift und malt selbst. Der nächste Spielzug stammt nicht vom Trainerteam.

Luka Doncic hat die LA Lakers mit 43 Punkten zu einem 131:123 gegen die Phoenix Suns geführt. Für den Guard war es das siebente Spiel der Saison mit mehr als 40 Punkten, für sein Team der zwölfte Sieg in 14 Partien.

Doncic am Taktikbrett

Doncic beschränkte sich an diesem Abend nicht auf das Scoren. Kurzzeitig übernahm er sogar das Zeichnen der Spielzüge: Er nahm Assistenztrainerin Lindsay Harding die Tafel aus der Hand und skizzierte selbst, was im nächsten Angriff laufen sollte. Die Aufnahme dieser Szene sorgte für Aufsehen.

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Coach Luka Doncic with the clipboard 😭💀🤣 https://t.co/sZHcr1R65q — Lake Show (@LakeShowFamily) November 15, 2026

In den ersten 12 Spielen einer Saison hatte nur Wilt Chamberlain mehr Auftritte mit 40+ Punkten, nämlich neun. Die Lakers liegen in der Western Conference auf Platz zwei.

Spurs-Sieg in Utah

Die San Antonio Spurs, Tabellenführer der Western Conference, weisen dieselbe Bilanz auf. Auswärts bei den Utah Jazz setzten sie sich mit 110:102 durch. Dylan Harper führte sie mit 31 Punkten und neun Rebounds an. Victor Wembanyama steuerte 26 Punkte, zehn Rebounds und sechs Assists bei.