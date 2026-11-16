Ukraine bleibt draußen: Trump will mit Putin und Xi über Atomwaffen reden

Xi empfängt Putin und Trump in Shenzhen. Auf dem Tisch liegen Atomwaffen und Iran, ein dritter Konflikt soll draußen bleiben.

Peking hat den Dreiergipfel von Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump offiziell bestätigt. Das Treffen soll am Donnerstag in Shenzhen stattfinden, und zwar am Rande des APEC-Gipfels. Das Außenministerium in Peking gab die Bestätigung heute bekannt. Demnach wird Xi als Gastgeber in Shenzhen mit Putin und Trump zusammenkommen. Das Weiße Haus hatte den Termin schon am Freitag publik gemacht, am Samstag folgte die Zusage des Kreml, dass Putin teilnehmen wird.

Angesetzt ist die Zusammenkunft der drei Präsidenten im Umfeld des Treffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft. Zu möglichen Gesprächsthemen äußerte sich das chinesische Außenministerium nicht.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Mögliche Gesprächsthemen

Aus Washington heißt es, Trump wolle über atomare Abrüstung und den Iran-Krieg sprechen. Den Krieg in der Ukraine wird man nach Einschätzung von US-Regierungsvertretern hingegen nicht zur Sprache bringen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier berichtete von seiner China-Reise Ende Oktober, Xi habe irritiert reagiert, als er ihn auf mögliche Ukraine-Gespräche angesprochen habe. Der chinesische Präsident habe betont, „dass das ein europäischer Konflikt sei, bei dem die Europäer mit am Tisch sitzen müssen“.

Chinas Bedingung

Bei der Denuklearisierung beharrt China darauf, dass zuerst die USA und Russland ihre eigenen Atomwaffenarsenale verkleinern müssen. Erst danach ist Peking bereit, über seine eigenen Bestände zu verhandeln.