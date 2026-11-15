Bär greift Pensionisten in Slowenien an – Die Grenze zu Kroatien stört Bären kaum, die Autobahn schon

Nur 100 Meter von seinem Zuhause entfernt wird ein Mann in Slowenien von einem Bären angegriffen und schwer verletzt. Eine neue wissenschaftliche Untersuchung zeigt dabei eine überraschende Besonderheit: Während Bären problemlos zwischen Slowenien und Kroatien wandern, stellt eine Autobahn mitten im Land eine erhebliche Barriere dar.

Am Morgen des 12. November 2026 wurde ein Pensionist bei Račje selo nahe Trebnje von einem Braunbären angegriffen. Der Mann war gegen 7.30 Uhr auf einem vertrauten Waldweg unterwegs, als ihn das Tier überraschte. Trotz seiner Verletzungen gelang es ihm, sich zu befreien und nach Hause zurückzukehren.

Der Verletzte wurde ins Universitätsklinikum Ljubljana gebracht. Nach Polizeiangaben bestand keine Lebensgefahr. Die Behörden verstärkten ihre Präsenz in der Region. Bis zum folgenden Tag konnte der Bär allerdings nicht aufgespürt werden.

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Fast 1.000 Bären leben in Slowenien

Slowenien gehört zu den europäischen Ländern mit einer besonders bedeutenden Braunbärenpopulation. Eine im März 2026 veröffentlichte wissenschaftliche Untersuchung schätzte die Zahl der Tiere im Frühjahr 2025 auf rund 954 Bären. Die statistische Bandbreite lag zwischen 880 und 1.050 Tieren.

Die Untersuchung basiert unter anderem auf genetischen Analysen, mit denen Forscher die Population und ihre räumliche Verteilung nachvollziehen können. Besonders interessant ist dabei nicht nur die Anzahl der Tiere, sondern die Frage, wie sie sich zwischen unterschiedlichen Lebensräumen bewegen. Denn die Wissenschaftler entdeckten eine ungewöhnliche Grenze, die offenbar schwieriger zu überwinden ist als eine internationale Staatsgrenze.

Eine Autobahn trennt zwei Bärenwelten

Die Autobahn zwischen Ljubljana und Koper verbindet die slowenische Hauptstadt mit der Adriaküste. Für Menschen ist sie eine der wichtigsten Verkehrsachsen des Landes. Für Braunbären stellt sie hingegen ein erhebliches Hindernis dar.

Die genetische Untersuchung ergab, dass auf der nordwestlichen Seite der Autobahn 45 Bären nachgewiesen wurden. Nur neun dieser Tiere konnten auf beiden Seiten der Verkehrsverbindung festgestellt werden. Die Forscher schließen daraus, dass die Autobahn den Austausch zwischen den Bärenpopulationen der Dinariden und der Alpen deutlich erschwert. Dabei geht es nicht nur darum, ob ein einzelner Bär eine Straße überqueren kann. Langfristig beeinflussen solche Hindernisse auch die Ausbreitung und die genetischen Verbindungen zwischen Tierpopulationen.

Die Grenze zu Kroatien interessiert Bären kaum

Noch bemerkenswerter ist das zweite Ergebnis der Untersuchung. Während die Autobahn eine deutliche Barriere bildet, können sich Bären zwischen Slowenien und Kroatien weitgehend ungehindert bewegen. Die Staatsgrenze trennt zwar zwei Länder mit unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen und Regelungen zur Wildtierbewirtschaftung. Aus Sicht der Tiere gehören die Wälder jedoch zu einem zusammenhängenden Lebensraum.

Für einen Bären kann damit eine Autobahn mitten in Slowenien ein größeres Hindernis darstellen als die Grenze zwischen zwei Staaten.

Das wirft auch eine politische Frage auf: Wie sinnvoll ist es, Tierpopulationen ausschließlich auf nationaler Ebene zu verwalten, wenn sich die Tiere über Ländergrenzen hinweg bewegen? Ein gemeinsames Monitoring und abgestimmte Schutzmaßnahmen können deshalb von großer Bedeutung sein.

Welche Rolle spielen Hunde bei Bärenangriffen?

Beim Angriff nahe Trebnje soll der Mann Berichten zufolge mit Hunden unterwegs gewesen sein. Ob diese den Vorfall tatsächlich ausgelöst oder beeinflusst haben, ist bislang nicht geklärt.

Das slowenische Umweltministerium weist allerdings auf einen besonderen Risikofaktor hin: Hunde können Bären aufscheuchen und anschließend Schutz bei ihren Besitzern suchen. Dabei besteht die Gefahr, dass sie das aufgebrachte Wildtier direkt zum Menschen führen. Auch überraschende Begegnungen mit Bärinnen und ihren Jungen gelten als potenziell gefährlich. Grundsätzlich meiden Braunbären Menschen. Problematisch werden vor allem Situationen, in denen sich die Tiere bedroht fühlen oder keine ausreichende Rückzugsmöglichkeit haben.

Slowenien erlaubt die Entnahme von 206 Bären

Der Angriff fällt in eine Phase intensiver Diskussionen über den Umgang mit der slowenischen Bärenpopulation. Die Behörden haben die Entnahme von bis zu 206 Braunbären genehmigt. Nach einer zwischenzeitlichen gerichtlichen Aussetzung wurde der Abschuss im Rahmen der bestehenden Genehmigung wieder aufgenommen. Die Regierung begründet Eingriffe unter anderem mit der Sicherheit der Bevölkerung und der Regulierung der Bestände.