Bärenmutter greift Wanderer an – Mann schwer verletzt

Ein Wanderer, eine Bärenmutter, zwei Jungtiere – in der Slowakei eskaliert die Begegnung im Wald mit schweren Folgen.

In der Slowakei ist es am Dienstag zu einem weiteren Vorfall mit einem Braunbären gekommen. In der Ortschaft Stranavy wurde ein Wanderer von einem weiblichen Tier angefallen und dabei durch Bisse schwer verletzt. Obwohl der Mann multiple Verletzungen davontrug, gilt sein Zustand mittlerweile als stabil.

Während des Angriffs soll er zwei Jungtiere in unmittelbarer Nähe wahrgenommen haben – offenbar versuchte die Bärenmutter, ihren Nachwuchs zu schützen.

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Hubschrauber-Einsatz

„Wir haben den 36 Jahre alten Patienten mit Verletzungen im Halsbereich per Hubschrauber ins Krankenhaus in Zilina geflogen“, teilte eine Sprecherin der Rettung mit. Das Tier griff den Wanderer am Rand eines Waldgebiets an. Die zuständigen Behörden appellierten an die Bevölkerung, die betroffene Zone vorerst weiträumig zu umgehen.

Zusätzlich wurde eine sogenannte Fotofalle installiert, mit der ein erneutes Erscheinen des Bären frühzeitig erkannt werden soll.

Bären in der Slowakei

Laut der bislang aktuellsten offiziellen Erhebung aus dem Jahr 2022 leben in der Slowakei rund 1200 Braunbären in freier Wildbahn. In der Regel weichen die Tiere dem Menschen aus, sofern sie dessen Annäherung rechtzeitig wahrnehmen.

Anders verhält es sich bei unerwarteten Begegnungen oder wenn ein Muttertier seine Jungen in Gefahr sieht – in solchen Situationen kann es zu Angriffen kommen.

In den vergangenen Jahren verliefen einzelne derartige Zusammentreffen tödlich.