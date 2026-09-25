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Papstbesuch

Genetische Manipulation und Sterbehilfe: Papst Leo warnt vor Zukunft

Genetische Manipulation und Sterbehilfe: Papst Leo warnt vor Zukunft
Papst Leo XIV. FOTO: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO
2 Min. Lesezeit |

Ein Papst in Frankreich, ein Gesetz zum assistierten Sterben – und eine Warnung vor dem „Paradies der Maschinen“. Beim Besuch von Papst Leo XIV. in Frankreich rückten kritische Töne zu medizinischen und technologischen Entwicklungen in den Vordergrund.

Papst Leo XIV. sprach während seines Aufenthalts in Frankreich offen über seine Bedenken gegenüber aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen in Medizin und Technologie. Besonders in den Bereichen Fortpflanzungsmedizin und Sterbebegleitung sieht er erhebliche ethische Probleme. Das in Frankreich verabschiedete Gesetz zum assistierten Sterben bezeichnete er als ernstes Risiko für die Rechte des Menschen.

Warnung vor KI

Zwar anerkannte Leo XIV. die Bedeutung der Wissenschaften, äußerte jedoch deutliche Vorbehalte gegenüber genetischen Manipulationen und der Praxis der Leihmutterschaft. Mit Blick auf die rasant voranschreitende Entwicklung Künstlicher Intelligenz warnte er vor einem „Paradies der Maschinen“, das die Menschlichkeit gefährden könnte. Die Frage, wie weit technologischer Fortschritt gehen dürfe, ohne die Menschenwürde zu untergraben, stellte er dabei ausdrücklich in den Raum.

Ethik als Grenze

Als Antwort auf diese Herausforderungen plädierte der Papst für eine Stärkung von Bildung und ethischer Urteilsfähigkeit, um den moralischen Kompass der Gesellschaft zu erhalten. Der Schutz der Menschenwürde müsse, so seine Überzeugung, die Grenze für technologischen Fortschritt setzen.

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KO KOSMO-Redaktion
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