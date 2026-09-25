Laterne fliegt durch Gasthaus-Fenster: Gast im Krankenhaus

Ein Einparkversuch endet mit einer Laterne im Gasthaus – und einem verletzten Gast mitten im Stüberl.

Ein 27-jähriger Autofahrer hat in Haag am Hausruck beim Einparkversuch eine Straßenlaterne gerammt, die daraufhin durch das Fenster eines benachbarten Gasthauses stürzte und einen Gast verletzte. Der Alkotest ergab 1,12 Promille.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 19.55 Uhr vor einem Gasthaus in Haag am Hausruck im Bezirk Grieskirchen. Der junge Mann wollte sein Fahrzeug einparken, verwechselte dabei jedoch Gas- und Bremspedal. Das Auto prallte gegen eine Straßenlaterne, die durch die Wucht des Aufpralls umkippte und durch ein Fenster in das Stüberl des Lokals krachte.

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Gast verletzt

Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielt sich im Inneren des Gasthauses ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Grieskirchen auf, der dabei leicht verletzt wurde. Er wurde nach einer ersten Versorgung an Ort und Stelle ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Sein Zustand galt als nicht ernsthaft besorgniserregend, dennoch sorgte das Geschehen unter den Anwesenden für erheblichen Schrecken.

Führerschein abgenommen

Ein von der Polizei durchgeführter Alkotest ergab beim 27-jährigen Fahrer einen Blutalkoholwert von 1,12 Promille. Wegen der festgestellten Alkoholbeeinflussung wurde ihm der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Die Schadenshöhe an Gebäude, Laterne und Fahrzeug ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.