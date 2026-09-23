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Verkehrsunfall

84-Jähriger räumt vier Autos ab – 70.000 Euro Schaden

84-Jähriger räumt vier Autos ab – 70.000 Euro Schaden
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Abend in Bad Reichenhall endet mit vier demolierten Autos und einem Schaden von 70.000 Euro – die Ursache liegt auf der Hand.

Ein 84-jähriger Salzburger hat am Dienstagabend auf der Münchner Allee in Bad Reichenhall einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht. Gegen 22.30 Uhr geriet sein Fahrzeug an einen am Straßenrand abgestellten Pkw, woraufhin drei weitere geparkte Autos beschädigt wurden.

Das eigene Fahrzeug des Mannes war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 70.000 Euro.

Leichte Verletzungen

Der Unfallverursacher zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde anschließend zur weiteren Abklärung in das Klinikum Bad Reichenhall gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Reichenhall rückte rasch aus und beseitigte die Unfallspuren auf der Fahrbahn, um den Verkehr wieder sicher passieren zu lassen.

Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall leitete die routinemäßige Unfallaufnahme ein. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge dürfte mangelnde Aufmerksamkeit des Fahrers die Ursache für den Unfall gewesen sein.

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