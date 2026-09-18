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Verkehrsunfall

Crash am Keplerplatz: Auto rammt zwei geparkte Fahrzeuge

Crash am Keplerplatz: Auto rammt zwei geparkte Fahrzeuge
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Kurz nach Mitternacht wird der Keplerplatz in Wien-Favoriten zur Unfallzone – drei Fahrzeuge, ein Gehsteig und ein Großeinsatz.

In der Nacht auf Freitag kam es am Keplerplatz in Wien-Favoriten zu einem Verkehrsunfall. Kurz nach Mitternacht verlor ein Fahrzeug die Kontrolle, prallte gegen zwei geparkte Autos und schob eines davon auf den Gehsteig.

Feuerwehr im Einsatz

Um 0.15 Uhr rückten mehrere Einsatzteams zur Unfallstelle aus, um die Lage zu sichern. Ein Leserreporter hielt den Einsatz mit einem Video fest. Die Wiener Berufsfeuerwehr barg das verunfallte Fahrzeug und stellte es an einem anderen Ort ab.

Das auf den Gehsteig geschobene Auto konnte anschließend wieder an seinen ursprünglichen Standort zurückgebracht werden. Das dritte beteiligte Fahrzeug blieb mit Schäden auf dem Parkplatz zurück.

Nach ersten Informationen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

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KO KOSMO-Redaktion
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