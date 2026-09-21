Tödliche Falle im Wald: Diese Pilze bringen dich ins Spital

Ein falscher Griff im Wald kann lebensbedrohlich enden – denn manche Giftpilze täuschen selbst erfahrene Sammler.

Wer in den Wald geht, um Pilze zu sammeln, sollte eines nie vergessen: Nicht alles, was essbar aussieht, ist es auch. Der Grüne Knollenblätterpilz gilt als einer der gefährlichsten Giftpilze auf dem gesamten europäischen Kontinent – und er sieht manchen Speisepilzen täuschend ähnlich. Ein verlässliches Erkennungsmerkmal: Seine Lamellen bleiben stets weiß, während sie bei Champignons eine andere Färbung annehmen.

Gefährliche Verwechslungen

Wer auf der Suche nach Speisepilzen ist, sollte auch andere gefährliche Arten im Blick behalten. Der Pantherpilz etwa ähnelt dem genießbaren Perlpilz so stark, dass selbst geübte Augen ins Straucheln geraten können. Ähnliches gilt für den Gemeinen Gallenröhrling, der regelmäßig mit dem Steinpilz verwechselt wird.

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Digitale Bestimmungs-Apps und gedruckte Pilzführer können zwar eine erste Orientierung bieten, ersetzen jedoch keinesfalls die Einschätzung durch eine fachkundige Person. Wer sich bei einem gefundenen Pilz nicht vollständig sicher ist, sollte ihn stehen lassen. Die sicherste Strategie ist es, sich auf wenige, zweifelsfrei bekannte Arten zu beschränken – denn selbst ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit kann zu einer folgenschweren Verwechslung führen.

Bei Vergiftung

Tritt trotz aller Vorsicht eine Vergiftung ein, können erste Symptome wie Übelkeit und Erbrechen mitunter erst mehrere Stunden nach dem Verzehr auftreten. Die Vergiftungsinformationszentrale in Österreich erhält je nach Wetterlage bis zu 800 pilzbezogene Anfragen pro Jahr. In Österreich steht die Vergiftungsinformationszentrale rund um die Uhr unter der Nummer 01 406 43 43 zur Verfügung. Bei ernsthaften Beschwerden sollte ohne Zögern ärztliche Hilfe aufgesucht werden.

Wichtig dabei: Reste der verzehrten Pilze möglichst aufbewahren, damit das medizinische Personal die Ursache der Vergiftung rasch eingrenzen kann.