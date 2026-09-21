,,Stimmen“ als Tatmotiv: Mutter tötet Sohn – Geschworene urteilen einstimmig

Stimmen, ein angeblicher Kult und ein totes Kind – ein Wiener Schwurgerichtsprozess endet mit einem unmissverständlichen Urteil.

Im Jänner 2026 tötete eine 40-jährige Wienerin ihren Sohn in einer Wohnung in Leoben mit mehreren Messerstichen. Nach einer Verhandlung, die an einem Montag stattfand, befanden die Geschworenen die Angeklagte einstimmig für zurechnungsfähig – das Ergebnis war eine Verurteilung zu lebenslanger Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Stimmen als Tatmotiv

Die Frau befand sich zur Tatzeit nach eigenen Angaben in einem psychisch schwer belasteten Zustand. Sie erklärte vor Gericht, sie habe ihren Sohn vor einem vermeintlichen satanischen Kult schützen wollen, und gab an, Stimmen gehört zu haben, die sie zu der Tat veranlasst hätten. Die beigezogenen Gutachter bewerteten diese Überzeugungen jedoch nicht als Ausdruck einer psychischen Erkrankung, sondern als Verschwörungstheorien. Eine psychiatrische Diagnose, die ihre Zurechnungsfähigkeit in Frage gestellt hätte, wurde nicht gestellt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Klares Urteil

Im Verlauf der Verhandlung wurden die Umstände der Tat eingehend erörtert. Die Staatsanwältin schilderte das Verbrechen als grausam und appellierte an die Geschworenen, trotz der belastenden Schilderungen zu einer sachlichen Entscheidung zu gelangen. „Aber nicht jeder Schwerstverbrecher ist psychisch krank“, hielt sie fest.

Der Richter ließ keinen Zweifel an seiner Einschätzung: „Wer sein eigenes Kind auf derart bestialische Art und Weise zu töten vermag, für den gibt es nur eine Antwort: lebenslang.“ Die Angeklagte erhob keinen Einspruch gegen das Urteil.