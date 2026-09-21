Sohn (11) getötet: Mutter steht nach Geständnis vor Gericht

Ein Geständnis, drei Gutachter, ein einziger Verhandlungstag – der Fall einer Mutter erschüttert Österreich bis ins Mark.

Eine 39-jährige Steirerin muss sich am Montag vor dem Landesgericht Leoben wegen Mordverdachts verantworten. Die Frau soll Anfang des Jahres ihren elfjährigen Sohn in ihrer Wohnung getötet haben und legte bereits kurz nach ihrer Festnahme ein Geständnis ab.

Bereits kurz nach ihrer Festnahme legte die Frau ein Geständnis ab. Nach Angaben der Ermittler fügte sie ihrem elfjährigen Sohn tödliche Stich- und Schnittverletzungen zu. Anschließend verletzte sie sich selbst und verständigte die Rettung. Als die Einsatzkräfte in der Wohnung eintrafen, war der Bub bereits tot. Für den Prozess vor dem Geschworenengericht ist nur ein Verhandlungstag vorgesehen.

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Gutachter im Fokus

Im Laufe der eintägig angesetzten Hauptverhandlung sollen drei Sachverständige gehört werden, Zeugen wurden hingegen keine geladen. Bereits während der Ermittlungen wurde ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben, um zu klären, ob die Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig war.

Nach derzeitigem Stand dürfte ihre Zurechnungsfähigkeit gegeben gewesen sein. Darauf deutet auch hin, dass die Staatsanwaltschaft keinen Antrag auf Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum gestellt hat. Über Schuld und strafrechtliche Verantwortung entscheiden jedoch erst die Geschworenen beziehungsweise das Gericht im Verfahren.