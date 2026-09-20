Ex-Nationalspieler beim Aufwärmen von Rasenwalze überrollt (VIDEO)

Eine Rasenwalze, ein Ex-Nationalspieler und ein Ausgang, den kaum jemand für möglich gehalten hätte – Thailand sorgt für Schlagzeilen.

Beim Aufwärmen vor einem Ligaspiel in Thailand wurde der frühere englische Fußball-Nationalspieler Andros Townsend von einer Rasenwalze erfasst. Der Vorfall verlief glimpflich: Townsend blieb unverletzt und stand später noch auf dem Spielfeld.

Rasenwalzen-Schock

Passiert ist es vor der Partie seines Klubs PT Prachuap FC gegen Pattani FC. Während das Team sich aufwärmte, geriet Townsend unter die Rasenwalze – ohne körperliche Konsequenzen. Der 33-Jährige, der in seiner Karriere 271 Premier-League-Einsätze für Klubs wie Tottenham Hotspur und Everton absolvierte, konnte die Begegnung noch bestreiten. PT Prachuap FC gewann das Spiel mit 3:0.

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🤯 A scary moment for Andros Townsend in the warm-up! Thankfully he escaped serious injury and still managed a late cameo in PT Prachuap’s 3-0 win. pic.twitter.com/jpSPYGlp7W — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) September 19, 2026

Townsends Reaktion

Mitspieler und Zuschauer reagierten bestürzt auf die Szene. Townsend selbst nahm den Zwischenfall mit Gelassenheit und einem Augenzwinkern: Er postete ein Spider-Man-Meme als Kommentar zu dem Ereignis und bezeichnete sich in sozialen Netzwerken als „The King of Memes in Thai League History“ – verbunden mit einem Seitenhieb auf seine Ernährungsgewohnheiten und eine schwere Knieverletzung aus seiner Zeit bei Everton.