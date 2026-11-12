Das digitale Gehirn künftiger VW-Modelle könnte aus China stammen. Der Markenchef treibt den Plan voran, entschieden ist noch nichts.

Volkswagen denkt darüber nach, bis zu 75 Prozent seiner künftigen Europa-Modelle mit der in China entwickelten Elektronik-Architektur CEA auszurüsten. Entstanden ist die Lösung gemeinsam mit dem chinesischen Unternehmen Xpeng. Markenchef Thomas Schäfer bestätigt, dass der Einsatz geprüft wird. Eine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen.

Der Vorstoß würde den Großteil der kommenden Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Škoda und Cupra betreffen, wie das britische Magazin Autocar berichtet. Als mögliche erste Kandidaten gelten der künftige elektrische Golf, der Passat und der Škoda Enyaq. Hinter dem Vorschlag steht Schäfer persönlich.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Technik der CEA

Bei der CEA, der China Electronic Architecture, handelt es sich nicht um eine klassische Fahrzeugplattform, sondern um eine elektrische und elektronische Architektur. Sie verbindet Computer, Sensoren, Sicherheitssysteme, Infotainment und weitere elektronische Komponenten miteinander. Einsetzen lässt sie sich in Elektroautos ebenso wie in Hybriden und in Modellen mit klassischen Motoren.

Laut Volkswagen kann die Zahl der elektronischen Steuergeräte mit der CEA um rund 30 Prozent sinken. Das macht die Konstruktion einfacher und kann die Entwicklung beschleunigen. Berichte aus Deutschland beziffern das mögliche Einsparvolumen auf 4 bis 5 Milliarden Euro, sollte eine solche Architektur in europäischen Modellen zum Einsatz kommen.

Rivian-Partnerschaft

Parallel dazu arbeitet Volkswagen für die westlichen Märkte mit dem US-Unternehmen Rivian an einer neuen E/E-Architektur. Die Partnerschaft hat ein Volumen von 5,8 Milliarden Dollar. Die konzerneigene Softwaresparte Cariad wiederum kämpfte über Jahre mit Verzögerungen, hohen Kosten und Schwierigkeiten bei der Entwicklung neuer Systeme.

Damit die chinesische Architektur in Europa verwendet werden darf, sind Anpassungen an die europäischen Vorschriften nötig, vor allem bei Sicherheit und Datenschutz. Diese Auflagen könnten einen Teil der finanziellen Vorteile wieder aufzehren.

Schäfer stellt klar, dass die CEA ernsthaft geprüft wird. Die endgültige Entscheidung steht aber noch aus.