Freitag, der 13.: Diese sieben Dinge sollte man besser vermeiden

Schwarze Katzen, zerbrochene Spiegel und sieben Jahre Pech: Am Freitag, dem 13. November, ist für abergläubische Menschen wieder besondere Vorsicht angesagt. Doch welche Dinge soll man an diesem Tag unbedingt vermeiden und was steckt hinter den alten Überlieferungen?

Warum gilt Freitag, der 13. als Unglückstag?

Der Freitag, der 13., gehört zu den bekanntesten Unglückstagen der westlichen Welt. Der Ursprung des Aberglaubens wird häufig mit christlichen Überlieferungen erklärt. Beim letzten Abendmahl saßen Jesus und seine zwölf Apostel gemeinsam am Tisch. Einer von ihnen war Judas, der Jesus später verriet. Die Zahl 13 wurde deshalb mit Verrat und Unglück verbunden.

Auch der Freitag hatte einen schlechten Ruf, weil Jesus der christlichen Überlieferung zufolge an einem Freitag gekreuzigt wurde. Aus der Verbindung beider Vorstellungen entwickelte sich der Glaube an einen besonders unheilvollen Tag. Wann genau dieser Aberglaube entstand, ist allerdings nicht eindeutig geklärt. Im Jahr 2026 gibt es gleich drei Freitage, die auf einen 13. fallen: im Februar, März und November. Das ist die höchstmögliche Anzahl innerhalb eines Kalenderjahres.

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Diese sieben Dinge soll man besser vermeiden

1. Einer schwarzen Katze begegnen

Kreuzt eine schwarze Katze den Weg, soll das Unglück bringen. Besonders schlimm sei es nach einer verbreiteten europäischen Überlieferung, wenn sie von links nach rechts läuft. Manche abergläubischen Menschen bleiben stehen oder gehen sogar einige Schritte zurück, um das vermeintliche Unheil abzuwenden. Tatsächlich sind schwarze Katzen natürlich genauso harmlos wie ihre andersfarbigen Artgenossen.

2. Unter einer Leiter hindurchgehen

Wer unter einer aufgestellten Leiter durchgeht, fordert angeblich das Schicksal heraus. Einer Erklärung zufolge galt das Dreieck zwischen Leiter, Wand und Boden früher als heiliges Symbol, das nicht durchbrochen werden durfte. Hier hat der Aberglaube zumindest einen praktischen Nutzen: Unter einer Leiter hindurchzugehen kann tatsächlich gefährlich sein, wenn Werkzeuge oder andere Gegenstände herunterfallen.

3. Einen Spiegel zerbrechen

Einer der bekanntesten Mythen besagt, dass ein zerbrochener Spiegel sieben Jahre Pech bringt. Der Glaube geht auf alte Vorstellungen zurück, nach denen Spiegel nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern auch einen Teil der Seele widerspiegeln. Wer einen Spiegel zerbricht, beschädigt demnach symbolisch sein eigenes Schicksal. Die sieben Jahre werden unter anderem mit der antiken Vorstellung verbunden, dass sich das menschliche Leben in regelmäßigen Zyklen erneuert.

4. Salz verschütten

Salz galt früher als besonders wertvoll und wurde mit Reinheit, Wohlstand und Schutz verbunden. Wer Salz verschüttete, sollte deshalb Unglück oder Streit heraufbeschwören. Ein alter Gegenzauber lautet, eine kleine Prise des verschütteten Salzes über die linke Schulter zu werfen. Dadurch sollen böse Kräfte vertrieben werden.

5. Einen Regenschirm im Haus öffnen

Auch das Öffnen eines Regenschirms innerhalb geschlossener Räume gilt in zahlreichen Überlieferungen als schlechtes Omen. Früher verband man damit die Vorstellung, dass man den Schutz des Hauses missachte und dadurch Unglück anziehe. Tatsächlich ist die größte Gefahr wohl, dabei eine Lampe oder einen anderen Gegenstand zu beschädigen.

6. Heiraten, verreisen oder wichtige Verträge unterschreiben

Manche Menschen vermeiden am Freitag, dem 13., wichtige Lebensentscheidungen. Dazu gehören Hochzeiten, größere Anschaffungen, Geschäftsabschlüsse und der Beginn einer längeren Reise. Die dahinterstehende Vorstellung: Was unter einem schlechten Stern beginnt, könnte auch schlecht enden. Einen sachlichen Grund, solche Vorhaben ausgerechnet an diesem Datum zu verschieben, gibt es jedoch nicht.

7. Mit dem linken Fuß aufstehen

Schon beim Aufstehen kann man laut Volksglauben einen Fehler machen. Wer mit dem linken Fuß zuerst aus dem Bett steigt, soll damit einen schlechten Start in den Tag erwischen. Dahinter steckt die alte Symbolik, nach der die rechte Seite mit Glück und die linke mit Unglück verbunden wurde. Daher stammt auch die bekannte Redewendung, jemand sei „mit dem falschen Fuß aufgestanden“.

Auch auf dem Balkan gibt es zahlreiche Glücksrituale

Viele dieser Vorstellungen sind nicht nur in Österreich verbreitet. Auch in Serbien, Bosnien-Herzegowina und Kroatien spielen traditionelle Glücks- und Unglückszeichen bis heute eine Rolle.

Besonders bekannt ist das Klopfen auf Holz, das verhindern soll, dass man sein Glück durch eine unbedachte Aussage herausfordert. In manchen Familien gilt außerdem, dass man abends nicht kehren oder im Haus nicht pfeifen soll, weil dadurch angeblich das Geld aus dem Haus verschwindet. Diese Bräuche sind nicht speziell an Freitag, den 13., gebunden. An einem vermeintlichen Unglückstag bekommen sie für abergläubische Menschen jedoch zusätzliche Bedeutung.

Bringt Freitag, der 13. tatsächlich mehr Unglück?

Die wissenschaftliche Antwort lautet: Für eine besondere Macht dieses Datums gibt es keine Belege. Interessant ist allerdings ein Blick auf österreichische Unfallstatistiken. Eine im März 2026 veröffentlichte Zehn-Jahres-Auswertung der Wiener Städtischen Versicherung ergab, dass an einem Freitag, dem 13., durchschnittlich rund zehn Prozent mehr Kfz-Unfälle gemeldet wurden als an gewöhnlichen Freitagen. Die Versicherung weist allerdings darauf hin, dass viele dieser Termine in Monate mit generell erhöhtem Unfallaufkommen fallen. Eine frühere Untersuchung aus Oberösterreich fand hingegen keinen statistisch aussagekräftigen Zusammenhang zwischen dem Datum und einem erhöhten Unfallrisiko.

Warum glauben trotzdem so viele Menschen an den Unglückstag? Psychologisch lässt sich das unter anderem mit der selektiven Wahrnehmung erklären. Passiert an einem Freitag, dem 13., etwas Unangenehmes, bleibt es besonders gut in Erinnerung. An anderen Tagen würden wir demselben Missgeschick möglicherweise kaum Bedeutung schenken.

Und wer sich dennoch absichern möchte, kann auf traditionelle Glücksbringer zurückgreifen: Ein vierblättriges Kleeblatt, ein Hufeisen oder das berühmte dreimalige Klopfen auf Holz sollen nach altem Volksglauben vor Unglück schützen.