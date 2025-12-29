Zwischen den Welten: Warum die Wäsche an Silvester zum Unglücksbringer wird

Der Aberglaube, Wäsche nicht über die Silvesternacht im Freien zu belassen, wurzelt tief in europäischen Traditionen. Besonders in Österreich und Deutschland hält sich die Vorstellung, dass draußen hängende Wäsche in der Neujahrsnacht Unheil anziehen kann. Hinter diesem Brauch steht der Glaube an eine erhöhte Aktivität von Geistern und negativen Energien während des Jahreswechsels. Nach volkstümlicher Überzeugung könnten diese übernatürlichen Kräfte die Wäsche verunreinigen oder sich darin verfangen, was als schlechtes Omen für das kommende Jahr gedeutet wird.

Zwischen den Welten

Die Zeit zwischen den Jahren gilt in vielen Kulturkreisen als besondere Phase, in der die Grenzen zwischen den Welten durchlässiger werden. Daher entwickelten sich zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen, um den Übergang ins neue Jahr unbeschadet zu überstehen. Obwohl die genauen Ursprünge solcher Bräuche oft im Dunkeln liegen, werden sie aus Respekt vor dem kulturellen Erbe und familiären Traditionen weitergeführt. Die Weitergabe dieser Praktiken erfolgt meist mündlich von einer Generation zur nächsten.

Moderne Silvesterbräuche

In sozialen Netzwerken erleben Silvesterbräuche regelmäßig erhöhte Aufmerksamkeit. Dieses Jahr stehen besonders das Verzehren von zwölf Weintrauben zum Jahreswechsel sowie das Tragen roter Unterwäsche im Mittelpunkt des Interesses. Unabhängig vom Wahrheitsgehalt solcher Überlieferungen spiegelt sich darin der verbreitete Wunsch, das neue Jahr nicht mit Haushaltsarbeiten zu beginnen.

Die Wäsche vor Silvester abzunehmen, erscheint daher in jedem Fall als sinnvolle Vorkehrung.