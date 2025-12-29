Silvester-Chaos: Diese Städte werden komplett dicht gemacht

Silvesterlauf, Feierlichkeiten und Verkehrschaos: Zum Jahreswechsel 2025/26 müssen sich Österreicher auf erhebliche Einschränkungen in den Großstädten einstellen.

Zwischen dem 31. Dezember 2025 und dem 1. Jänner 2026 müssen Verkehrsteilnehmer in Österreich mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Der ARBÖ warnt zudem vor längeren Wartezeiten bei Grenzübergängen.

In Wien sorgt der 49. Silvesterlauf für umfangreiche Sperrungen entlang der Ringstraße und am Franz-Josefs-Kai. Ab 10 Uhr wird der Ring zwischen Operngasse und Schottengasse für den Verkehr gesperrt, weitere temporäre Blockaden folgen zwischen 10:30 und 13 Uhr entlang der fünf Kilometer langen Laufstrecke. Verkehrsregelungen erfolgen durch Polizei und Einsatzkräfte.

Der ARBÖ-Informationsdienst teilt mit: „Die Straßenbahnlinien D, 1, 2 und 71 werden zwischen 9:30 Uhr und 13:00 Uhr kurzgeführt oder umgeleitet. Die Autobuslinie 74A verkehrt nur zwischen St. Marx und Landstraße.“ Der Wiener Silvesterpfad, der sich vom Rathausplatz bis zum Neuen Markt erstreckt, führt zu weiteren Verkehrseinschränkungen.

Von 14 Uhr bis 4 Uhr morgens ist die Ringstraße im Bereich Rathausplatz gesperrt. Ab 21 Uhr bleibt die U-Bahnstation Stephansplatz geschlossen. Mehrere Straßenbahnlinien (D, 1, 2, 71) werden von 18:30 bis 2 Uhr umgeleitet.

Regionale Laufevents

In Linz findet der „Hypo OÖ Silvesterlauf“ statt. Die Strecke von bis zu sechs Kilometern führt über den Hauptplatz, den Taubenmarkt und angrenzende Straßen. Temporäre Sperrungen sind ab 14 Uhr bis zum Ende des Hauptlaufes gegen 16 Uhr zu erwarten. Auch bei den Linien der Linz AG kann es zu Beeinträchtigungen kommen.

Der Grazer Silvesterlauf beginnt um 13 Uhr am Mariahilferplatz Höhe Ökonomiegasse und führt nordwärts bis zum Kalvarienberggürtel. Die Route verläuft anschließend auf der gegenüberliegenden Murseite über den Radweg südwärts und über die Erzherzog-Johann-Brücke zurück. Das „Silvester-Spektakel“ findet am Hauptplatz von Graz statt.

In Innsbruck startet der 23. IKB Silvesterlauf um 15:30 Uhr nahe dem Haus der Musik. Die Laufstrecke führt durch die Innenstadt über Burggraben, Herrengasse, Herzog-Otto-Straße und Rennweg bis zur Hofburg. Laut ARBÖ sind auch hier aufgrund vorübergehender Sperrungen längere Verzögerungen möglich.

Umfahrungsmöglichkeiten

In Salzburg konzentrieren sich die Feierlichkeiten auf den Dombereich. Eisenstadt lädt zum Schlossplatz ein, während St. Pölten am Rathausplatz feiert. Für Bregenz und Klagenfurt sind keine offiziellen Veranstaltungen bekannt.

Auch in Graz, Linz, Innsbruck und Salzburg kommt es zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Trotzdem empfiehlt der ARBÖ die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

In Wien können Verkehrsteilnehmer über die Vordere Zollamtsstraße, Am Stadtpark, Am Heumarkt, die Lothringer Straße, den Karlsplatz sowie über die Zweierlinie ausweichen.

Für längere Strecken wird eine Umfahrung über den Gürtel oder über die Obere und Untere Donaustraße beziehungsweise den Handelskai empfohlen.

