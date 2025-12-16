Verkehrs-Kollaps am Adventwochenende – Wo Wien stillstehen wird

Verkehrschaos droht: Wien steht vor einem Wochenende voller Staus, Konzerte und Einkaufstrubel. Die Mariahilfer Straße wird teilweise komplett gesperrt.

Am kommenden Wochenende steht Wien vor massiven Verkehrsbehinderungen. Der ARBÖ-Informationsdienst warnt insbesondere für Samstag vor erheblichen Staus im Stadtzentrum und auf den Einkaufsstraßen. Auch abseits der Shoppingzonen drohen Verkehrsbehinderungen. Wer seine Geduld nicht überstrapazieren möchte, sollte auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen.

Verkehrsexperten raten, dem vorweihnachtlichen Trubel fernzubleiben oder zumindest das Auto stehen zu lassen. Der ARBÖ-Informationsdienst prognostizierte am Dienstag für das vierte Adventswochenende eine extreme Belastung des Straßennetzes.

Im Wiener Umland sind besonders die Südautobahn (A2) zwischen dem Knoten Inzersdorf und Wiener Neudorf sowie die parallel verlaufende Triester Straße (B17) von Verzögerungen betroffen. Auch auf der Nordrand-Schnellstraße (S2) im Abschnitt zwischen dem Knoten Wien-Hirschstetten und der Hermann-Gebauer-Straße wird mit dichtem Verkehr gerechnet. In Wien selbst konzentrieren sich die Problembereiche auf die Brünner Straße, die Mariahilfer Straße, den Neubaugürtel und die Nordbrücke.

Für spontane Einkäufer gilt am Samstag eine wichtige Einschränkung: Die Innere Mariahilfer Straße ist zwischen 9 und 19 Uhr im Bereich vom Museumsplatz/Getreidemarkt bis zur Stumpergasse komplett für Kraftfahrzeuge, Fahrräder und E-Scooter gesperrt. Nur Fußgänger haben hier freie Bahn, informiert der ARBÖ-Informationsdienst.

Reiseverkehr intensiviert

Der Reiseverkehr intensiviert sich bereits an diesem Wochenende deutlich. In mehreren Nachbarländern – Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei – beginnen die Weihnachtsferien schon jetzt, während sie in Österreich erst am 24. Dezember starten. Die stärksten Verkehrsströme werden wie üblich am Samstag vom Vormittag bis in die späten Nachmittagsstunden erwartet.

Besonders die Transitrouten in östlicher und südlicher Richtung werden stark belastet. Staubildung droht auf der Innkreisautobahn (A8) zwischen Ort im Innkreis und Ried im Innkreis sowie am Knoten Wels, auf der Ostautobahn (A4) bei Bruck an der Leitha und vor dem Grenzübergang Nickelsdorf sowie auf der Pyhrnautobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus, dem Bosruck- und dem Gleinalmtunnel.

Auch auf der Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel und auf der Tauernautobahn (A10) im Raum Salzburg sowie auf der Scheitelstrecke müssen Autofahrer mit längeren Wartezeiten rechnen. In Tirol verlangsamt sich der Verkehr auf der Inntalautobahn (A12) vor den Ausfahrten Wiesing/Zillertal, Haiming/Ötztal und Imst/Pitztal sowie im Großraum Innsbruck. Zusätzliche Verzögerungen sind auf der Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg und im Baustellenbereich bei der Luegbrücke zu erwarten. Trotz Schneemangels führt laut ARBÖ der starke Anreiseverkehr in die Skigebiete auf zahlreichen Passstraßen zu Staus und stockendem Verkehr.

Konzerte verschärfen Lage

Die Verkehrssituation in Wien verschärft sich zusätzlich durch mehrere Großveranstaltungen in der Stadthalle in den kommenden Tagen. Am Donnerstag, 18. Dezember, gibt Rockstar Bryan Adams ein Konzert. Am Freitag, 19. Dezember, tritt die Wiener Band Wanda auf, und am Wochenende, 20. und 21. Dezember, sorgen die Böhsen Onkelz für zwei ausverkaufte Konzerte.

Das Umfeld der Wiener Stadthalle wird daher besonders stark belastet sein. Die Hauptverkehrsadern Neubaugürtel, Linke und Rechte Wienzeile, Gablenzgasse, Märzstraße, Hütteldorfer Straße sowie die Straßen im Nibelungenviertel werden von erheblichen Verzögerungen betroffen sein. “Als Parkmöglichkeiten bieten sich unter anderem die Stadthallengarage, die Märzparkgarage, die Parkgarage Lugner City sowie Garagen im Bereich des Westbahnhofs an”, informiert der ARBÖ-Informationsdienst.

Auch wenn die öffentlichen Verkehrsmittel am Wochenende gut gefüllt sein werden, garantieren sie dennoch eine pünktliche und sichere Ankunft am Ziel. Die Anreise mit den Öffis wird daher ausdrücklich empfohlen.

Die Wiener Linien bedienen die Stadthalle mit der U-Bahn-Linie U6 bis zur Station Burggasse-Stadthalle. Ergänzend verkehren die Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 sowie die Autobuslinie 48A in diesem Bereich, wie der ARBÖ-Informationsdienst mitteilt.