Bulgarien erweitert ab 2026 die Euro-Familie und präsentiert nationale Symbole auf den neuen Münzen. Für Verbraucher könnte die Ähnlichkeit zur Lew-Währung zur Herausforderung werden.

Bulgarien wird ab Neujahr 2026 das Euro-Gebiet erweitern und als 21. Mitgliedstaat die gemeinsame europäische Währung übernehmen. Der festgelegte Wechselkurs beträgt 1,95583 Lew für einen Euro. Die neuen bulgarischen Euro-Münzen werden nationale Symbole tragen: Der Madara-Reiter ziert die kleineren Stückelungen von 1 bis 50 Cent, während die 1-Euro-Münze das Abbild von Iwan Rilski und das 2-Euro-Stück Païssi von Hilandar zeigen wird.

Für Verbraucher könnte die Umstellung allerdings Herausforderungen mit sich bringen, da die neuen Euro-Münzen in Aussehen, Dimension, Zweimetall-Konstruktion und Masse starke Ähnlichkeiten mit den bisherigen Lew-Münzen aufweisen. Die europäische Gemeinschaftswährung, die 1999 zunächst als Buchgeld und 2002 als physisches Zahlungsmittel eingeführt wurde, gilt inzwischen in 20 EU-Ländern und hat sich nach dem US-Dollar zur zweitwichtigsten globalen Reservewährung entwickelt.

Historische Entwicklung

Die Ursprünge des Euro-Projekts reichen bis in die frühen 1970er Jahre zurück, als man eine Währungsunion bis 1980 anstrebte. Die Energiekrise und wirtschaftliche Stagnation bei gleichzeitiger Inflation führten jedoch dazu, dass zahlreiche Staaten das Vorhaben bis 1978 aufgaben.

Entscheidende Wendepunkte

Ein entscheidender Wendepunkt kam 1988, als der französische Staatspräsident seine Unterstützung für die deutsche Wiedervereinigung an Fortschritte bei der Wirtschafts- und Währungsunion knüpfte. Der Integrationsprozess begann am 1. Juli 1990 mit der ersten Phase – der Liberalisierung des Kapitalverkehrs.

Die zweite Etappe folgte am 1. Jänner 1994 mit der Schaffung des europäischen Währungsinstituts als Vorläuferorganisation der EZB. Mit der Gründung der Europäischen Zentralbank und der unwiderruflichen Fixierung der Wechselkurse zu den nationalen Währungen am 1. Jänner 1999 wurde die finale Phase erreicht.

Seither genießt der Euro weltweite Anerkennung und wird häufig als Symbol für die europäische Einigung betrachtet.