Chihuahua nach 50-Meter-Sturz durch Bergrettung geborgen

50 Meter freier Fall, ein kleiner Hund und ein Ende, das kaum jemand für möglich gehalten hätte.

Ein Chihuahua ist am Samstag bei der Ewigen Wand in Bad Goisern am Hallstättersee rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt und hat den Absturz nahezu unverletzt überstanden. Die Bergrettung Bad Goisern konnte das Tier rasch lokalisieren und bergen.

Schnelle Bergung

Alarmiert wurde die Bergrettung kurz nach dem Ende ihrer jährlichen Übung. Zwei Wanderer aus Wels waren mit ihrem Chihuahua auf dem Höhenweg bei der Ewigen Wand unterwegs, als der Hund abstürzte und bis zum Fuß der Wand fiel. Ein Suchtrupp machte das Tier ausfindig und brachte es in Sicherheit.

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Als die Besitzer ihren Chihuahua unversehrt zurückerhielten, war ihre Erleichterung deutlich spürbar.

Ob der Hund innere Verletzungen erlitten hat, ist bislang nicht abschließend geklärt – äußerlich zeigte er jedoch kaum Anzeichen von Verletzungen.