Abendspaziergang endet mit Sturz in die Tiefe: 51-Jährige verletzt

Ein Abendspaziergang in der Römerschlucht endet für eine 51-Jährige mit einem Sturz ins Tiefe – und einem Großeinsatz der Bergrettung.

Eine 51-jährige Frau hat am Montagabend in der Römerschlucht bei Göriach in der Gemeinde Velden am Wörther See einen schweren Sturz erlitten. Beim Abendspaziergang verlor sie auf steilem Waldgelände den Halt und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Dabei zog sie sich eine Verletzung am Fuß zu, die es ihr unmöglich machte, selbständig aufzutreten.

Ihr Lebensgefährte setzte kurz nach 19.00 Uhr den Notruf ab und alarmierte damit die Bergrettung Villach, die mit elf Einsatzkräften ausrückte. Dank präziser Koordinaten konnte das Team die beiden rasch ausfindig machen.

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Aufwendige Bergung

Am Unfallort übernahm der Bergrettungsnotarzt sofort die medizinische Erstversorgung der Verletzten. Anschließend wurde die Frau warm eingehüllt und in eine Trage gebettet. Mithilfe eines Seilzugs und des gesamten Einsatzteams gelang es, sie aus dem schwer zugänglichen Gelände herauszubringen.

Der weitere Abtransport verlief über einen Waldweg, bevor die Frau schließlich in das Klinikum Villach eingeliefert wurde.