Einzahlungslimits, ein gemeinsames Sperrregister und blockierte Zahlungen sollen Spieler besser schützen. Gleichzeitig will Österreich den Online-Glücksspielmarkt für mehrere konzessionierte Anbieter öffnen, ein Vorhaben, das politisch umstritten ist.

Wer bei mehreren Online-Casinos spielt, soll die geplanten Einzahlungsgrenzen künftig nicht einfach durch einen Anbieterwechsel umgehen können. Am 24. November hat die Glücksspielnovelle den Finanzausschuss passiert. Wichtig: Damit ist das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Die vorgesehenen Regeln sind nicht bereits allein durch diesen Ausschussbeschluss in Kraft.

Welche Einzahlungslimits geplant sind

Die Regierungsvorlage sieht für erwachsene Spieler unter 26 Jahren grundsätzlich höchstens 250 Euro Einzahlung pro Woche vor. Ab dem 26. Geburtstag soll die Grenze bei 1.680 Euro im Monat liegen. Dabei geht es um die Einzahlung von Spielguthaben, nicht um eine Garantie, dass Spielen bis zu diesem Betrag finanziell unbedenklich wäre. Auch deutlich kleinere Verluste können ein Haushaltsbudget belasten.

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Außerdem enthält der Entwurf Ausnahmen: Bereits ab dem 23. Geburtstag soll unter bestimmten Voraussetzungen ein abweichender Betrag möglich sein. Dafür sind zusätzliche Schutzmaßnahmen vorgesehen, etwa eine verstärkte Beobachtung des Spielverhaltens. Wer selbst strengere zeitliche oder finanzielle Grenzen festlegt, soll diese sofort senken können. Eine Erhöhung soll dagegen erst nach einer Wartefrist von 72 Stunden wirksam werden.

Ein Anbieterwechsel soll die Grenze nicht aushebeln

Ein zentraler Punkt der Reform ist die geplante anbieterübergreifende Kontrolle. Die Grenzen sollen nicht für jedes Casino ein neues Budget eröffnen. Warum das wichtig ist, zeigt ein einfaches Beispiel: Eine Einzahlungsgrenze verliert ihren Schutzcharakter, wenn ein Spieler nach Erreichen des Limits lediglich die nächste Plattform aufruft und dort erneut einzahlt. Zusätzlich ist ein gemeinsames Sperrregister vorgesehen. Damit soll Spielerschutz stärker über die Grenzen einzelner Unternehmen hinaus funktionieren.

Langsamere Spiele und verpflichtende Pausen

Auch der Spielablauf soll verändert werden. Für virtuelle Glücksspielautomaten sieht die Vorlage unter anderem einen Höchsteinsatz von fünf Euro pro Spiel und eine Mindestspieldauer von zwei Sekunden vor. Nach 90 Minuten ununterbrochener Spielzeit soll eine Pause von mindestens 15 Minuten folgen. Der Hintergrund: Schnell aufeinanderfolgende Spielrunden lassen wenig Zeit, das eigene Verhalten zu hinterfragen. Eine vorgeschriebene Unterbrechung schafft zumindest einen Abstand zum nächsten Einsatz.

Solche Regeln ersetzen allerdings keine persönliche Risikoeinschätzung. Eine gesetzlich erlaubte Einzahlung ist keine Empfehlung, diesen Betrag tatsächlich auszuschöpfen.

Österreich will auch Zahlungen an illegale Anbieter stoppen

Gegen illegales Glücksspiel sind Netzsperren und Payment-Blocking geplant. Letzteres bedeutet, dass der Zahlungsverkehr zu unerlaubten Angeboten unterbunden werden soll. Außerdem sind verdeckte Testspiele durch das Amt für Betrugsbekämpfung vorgesehen. Gleichzeitig soll der Markt für mehrere konzessionierte Online-Anbieter geöffnet werden. Neue Konzessionen sollen nach dem vorgesehenen Zeitplan ab 1. Oktober 2027 gelten können.

Unter bestimmten Bedingungen könnten auch Unternehmen zum Zug kommen, die bisher ohne österreichische Konzession tätig waren. Sie müssten unter anderem offene Abgaben begleichen, rechtskräftige Urteile aus Spielerschutzklagen erfüllen und ihre unerlaubten Angebote während einer Übergangsphase einstellen.

Mehr Kontrolle oder mehr Geschäft?

Genau daran entzündet sich politische Kritik. Die FPÖ lehnt die Aussicht auf Konzessionen für bisher illegale Anbieter ab. Die Grünen sehen in der Vorlage vor allem Interessen der Glücksspielunternehmen berücksichtigt. Die Regierung argumentiert dagegen, ein regulierter Markt ermögliche bessere Kontrolle und wirksameren Spielerschutz.

Für Spieler und ihre Familien bleibt deshalb die entscheidende Frage: Verhindern die neuen Regeln tatsächlich problematische Verluste und greifen sie auch dort, wo Anbieter sich nicht an österreichische Vorgaben halten? Ob das gelingt, wird nicht allein vom Gesetzestext abhängen, sondern auch von seiner technischen Umsetzung und konsequenten Kontrolle.