Die norwegische Fluggesellschaft Norse Atlantic Airways AS hat Insolvenz angemeldet. Der Ticketverkauf wird gestoppt, sämtliche Flüge werden gestrichen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Die börsennotierte Muttergesellschaft Norse Atlantic ASA und weitere Konzerngesellschaften sind laut Unternehmen nicht Teil des Insolvenzantrags. Zuletzt bediente Norse von London-Gatwick aus unter anderem die Ziele Bangkok, Orlando, Phuket und Kapstadt. Die Flotte bestand laut Reuters aus zwölf Maschinen vom Typ Boeing 787 Dreamliner.

Was gilt für gebuchte Flüge?

Passagiere können laut Norse eine Erstattung über das Insolvenzverfahren beantragen. Garantiert ist eine Rückzahlung allerdings nicht. Das Unternehmen rät Kunden, ihre Reiseversicherung zu prüfen oder sich an ihre Bank beziehungsweise ihren Kreditkartenanbieter zu wenden. Wer über einen Reiseveranstalter gebucht hat, sollte diesen kontaktieren.

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1.071 Beschäftigte betroffen

Laut dem jüngsten Quartalsbericht beschäftigte der Konzern zum 30. Juni 2026 insgesamt 1.071 Mitarbeiter. Die Pilotenvereinigung der Airline reagierte auf die Insolvenz mit den Worten: „Dies ist ein sehr schwerer Tag für die Piloten und ihre Familien sowie für alle anderen Mitarbeiter von Norse.“

Wird der Betrieb fortgeführt?

Konzernchef Eivind Roald sagte: „Der Verwaltungsrat, das Management und die Berater der börsennotierten Gesellschaft Norse Atlantic ASA sowie der britischen Tochtergesellschaft arbeiten an einer Lösung für den verbleibenden Teil des Geschäfts, um den Betrieb fortzuführen.“ Zuvor hatte Norse mitgeteilt, dass die Leasinggeber die Verträge für alle zwölf Flugzeuge gekündigt und deren Rückgabe verlangt hätten. Die Airline bestreitet allerdings die Rechtmäßigkeit dieser Kündigungen.

Die weltweite Luftfahrt steckt wegen des Iran-Kriegs in einer schweren Krise. Der Konflikt stört den Flugbetrieb und treibt die Treibstoffpreise nach oben. Besonders betroffen sind Airlines, die sich nicht gegen steigende Kerosinpreise abgesichert hatten. Mit Norse Atlantic ist heuer nach der lettischen airBaltic eine weitere europäische Fluggesellschaft in ein Insolvenzverfahren geraten. Bei airBaltic läuft der Flugbetrieb während der finanziellen Restrukturierung allerdings weiter.

Ob sich für den übrigen Teil des Norse-Konzerns eine Lösung findet, ist offen.