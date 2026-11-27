Der Becher dampft, die Wangen glühen. Doch was das Wärmegefühl am Weihnachtsmarkt wirklich bedeutet, zeigen Studien nüchtern.

Sobald die Weihnachtsmärkte öffnen, zählen Glühwein, Punsch und Jagertee für viele Menschen fix zur kalten Jahreszeit. Die süßen, alkoholhaltigen Getränke werden in der Regel heiß serviert und oft unter freiem Himmel konsumiert. Spielt die Temperatur dabei eine Rolle für die Aufnahme des Alkohols, und was sagt das Wärmegefühl eigentlich aus?

Zwei Varianten desselben alkoholischen Mischgetränks stellte eine 2018 im Fachjournal „Frontiers in Physiology“ publizierte Untersuchung einander gegenüber. 14 gesunde Erwachsene, darunter sieben Männer und sieben Frauen, bekamen je 400 Milliliter vorgesetzt: einmal auf drei Grad Celsius gekühlt, einmal auf 55 Grad Celsius erhitzt.

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Alkoholaufnahme im Test

Nach dem kalten Getränk lag die durchschnittliche Atemalkoholkonzentration bei 0,33 Promille, nach dem heißen bei 0,32 Promille. Statistisch signifikant war dieser Unterschied nicht. Ihren Höchstwert erreichten beide Varianten nach etwa 20 Minuten. Wie rasch der Alkohol in den Körper gelangte, hing in diesem Versuch demnach nicht nachweisbar von der Temperatur des Getränks ab. Abweichungen zeigten sich hingegen bei kurzfristigen Kreislaufreaktionen: Die Haut wurde nach dem heißen Getränk unter anderem stärker durchblutet.

Direkt mit Glühwein befasste sich eine randomisierte Untersuchung aus dem Jahr 2024. 15 Personen tranken an verschiedenen Tagen entweder eine Variante mit zwölf Gramm Alkohol oder eine alkoholfreie. Durchgeführt wurde der Versuch bei einer Raumtemperatur von 22 Grad Celsius.

Trügerisches Wärmegefühl

Auf den Aufnahmen der Wärmebildkameras betrug die durchschnittliche Gesichtstemperatur nach dem alkoholhaltigen Getränk 33,6 Grad Celsius, nach dem alkoholfreien 32,9 Grad. Mit Alkohol fiel auch das subjektive Wärmeempfinden stärker aus. Eine wärmere Gesichtshaut heißt jedoch nicht, dass sich der ganze Körper erwärmt. Zudem lassen sich die Ergebnisse aus dem Raum nicht ohne Weiteres auf einen längeren Aufenthalt im Freien bei winterlichen Temperaturen umlegen.

Alkohol weitet die Blutgefäße in der Haut. Dadurch strömt mehr warmes Blut an die Körperoberfläche, gleichzeitig kann der Körper mehr Wärme einbüßen. Mit diesem Effekt befasste sich 1995 ein Team der Universität Wien.

Acht gesunde Männer erhielten entweder ein Getränk mit 50 Gramm Alkohol oder ein alkoholfreies Vergleichsgetränk und verbrachten danach eine Stunde in 20 Grad kaltem Wasser. Im Schnitt sank die Körperkerntemperatur nach dem Alkoholkonsum um 1,0 Grad Celsius, in der Vergleichsgruppe um 0,66 Grad. Dieser Unterschied war statistisch signifikant. Allerdings handelte es sich um einen kontrollierten Kaltwassertest und nicht um einen üblichen Besuch am Weihnachtsmarkt.

Auch bei der Frage, wie berauscht man tatsächlich ist, trügt das eigene Empfinden. Je mehr getrunken wird, desto schwerer fällt zudem diese Einschätzung. Dass man sich noch völlig nüchtern fühlt, sagt deshalb nichts Verlässliches über den tatsächlichen Grad der Alkoholisierung aus. Ebenso wenig schützt die Temperatur des Getränks vor den Wirkungen des Alkohols.